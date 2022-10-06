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Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

05.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı ve ışıl ışıl parlayan bir cilde kavuşmak için cilt bakımında kullanılan ürünleri doğru seçmek gerekir. Kuru, karma, yağlı, akneli ve hassas gibi birçok farklı cilt tipi olduğundan cildin ihtiyacı olan bakımı yaparken dikkatli olmakta fayda var. Aksi hâlde cilt problemleriyle karşılaşılabilir. Her cilt tipine uygun, yararlı ürünleri listeledik. Göz atmaya ne dersiniz?

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

Pul pul dökülen kuru bir cilt, kızaran ve kabaran hassas bir ten, ağrılı akneler ya da başa çıkmakta zorlanılan siyah noktalarınız varsa tüm bu sorunların çözümleri oldukça kolay. Her cilt tipini düşünerek temizleme jelinden seruma, kremden toniğe, maskeden losyona kadar birçok ürünü listeledik. Hazırsanız cildinizin ihtiyacı olan ve cilt tipinize uygun ürünleri incelemeye başlayalım.

1. Kanıtlanmış etki: Bioderma Sébium Mat Control

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

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Karma ve yağlı cilt tipine sahip olanlar için harika bir önerimiz var. Bioderma Sébium Mat Control, sebum dengesini yeniden düzenler ve gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda cildin parlamasına karşı anında etki gösterir. Ürünü hem yetişkin hem gençler gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Ürün; temizlenmiş, makyaj ve kirden arındırılmış cilde günde iki defa ya da ihtiyaç duydukça kullanılabilir.

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2. Tüm cilt tiplerine uygun: Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Serum

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

Cilt bakım ürünlerinde akla ilk gelen markalardan biri, hiç şüphesiz Estee Lauder. Markanın ürettiği Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Serum, yaşlanmanın negatif etkilerini muhteşem şekilde onarmaya yardımcı oluyor. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan serumu, cildinizde ince çizgiler oluşmaya başladıysa ya da sıkılık ve ton kaybı gibi sorunlarınız varsa rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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3. Hassas ciltler için en iyisi: Avene Tolerance Extreme Riche Cilt Bakım Kremi

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

Hassas bir cilde sahipseniz yatıştırıcı bakım ürünlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Avene Tolerance Extreme Riche Cilt Bakım Kremi, içerisinde bulunan termal su sayesinde anında cildi yatıştırır, yumuşatır ve cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşmasına yardımcı olur. Ürün, kuru ve hassas ciltler için mükemmel şekilde nemlendirme sağlar. Cildin yapısıyla son derece uyumlu olan kreme bir şans vermeye ne dersiniz?

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4. Yağlı ciltler için etkili temizlik: Yves Rocher Pure Menthe Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Yüz Yıkama Jeli

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

Kullanıcıların oldukça beğenisini kazanan Yves Rocher Pure Menthe Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Yüz Yıkama Jeli, gözenekleri derinlemesine temizliyor. Ürünün içerisinde yer alan nane ve jel dokusu sayesinde cilde ferahlık hissi veriyor. Yağlı bir cilde sahipseniz teni sebum fazlasından arındıran ürünü tercih edebilirsiniz. Ürünü sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa nemli cilde dairesel hareketler yaparak uygulayabilirsiniz.

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5. Kuru ciltlerin en iyi dostu: Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

Kuru ve nemsiz ciltler zaman içerisinde esnekliğini yitirmeye başlar. Neutrogena Hydro Boost Water Gel, cildinizin nem ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Bu sayede cildin ihtiyacı olan esnekliği geri kazanmasına yardımcı olur. Hafif ve yağsız formülü sayesinde gözenekleri tıkamadan gün boyu etkin nemlendirme sağlar. Hassas ciltlerin kullanımına uygun, hyalüronik jel ile zenginleştirilmiş eşsiz ürünü detaylı olarak incelemenizde fayda var.

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6. Leke karşıtı ve detoks etkili: Reagain Vitamin C Aydınlatıcı Cilt Bakım Serumu

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

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Tüm cilt tiplerine uygun hem cilt tonunu eşitleyen hem cildi aydınlatan bir ürün arıyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! Reagain Vitamin C Aydınlatıcı Cilt Bakım Serumu'nun formülünde C vitamini ve hyalüronik asit bulunuyor. Bu sayede ürün, cildi etkin bir şekilde nemlendiriyor ve cilt rengini aydınlatmaya yardımcı oluyor. Derinlemesine nemlenen cilt, daha elastik ve yumuşak hâle geliyor.

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7. Ferahlatan bakımın keyfini çıkarın: THE BODY SHOP Çay Ağacı Akne Lekelerine Karşı Gece Losyonu

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

Siz uyurken gece boyu cildinize aktif bakım yapacak harika bir önerimiz var. THE BODY SHOP Çay Ağacı Akne Lekelerine Karşı Gece Losyonu, gece boyunca akne lekelerinin görünümünü hafifletmeye yardımcı olur. Ürün, içerisinde bulunan çay ağacı yağı sayesinde yağlı cildi mükemmel şekilde kontrol altında tutar. Cilde mat bir görünüm vadeden ürüne bir şans vermenizi öneririz.

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8. Karma ciltlere özel: Nivea Arındırıcı Organik Pirinç Peeling

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

Cilt, siyah noktaların temizlenmesi ve gözeneklerin arınması için doğru bir peeling ürününe ihtiyaç duyar. İçerisinde Aloe vera ve organik Japonica pirinç tohumları bulunan Nivea Arındırıcı Organik Pirinç Peeling, cildin ihtiyaç duyduğu temizliği sağlar. Ürünün yumuşak yapısı, cildi tahriş etmeden ölü derileri giderir. Karma cilt tipleri için uygun olan ürünü haftada dört kereye kadar kullanabilirsiniz.

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9. Parlak bir cilt için: Luis Bien Cilt Beyazlatıcı Krem

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

Sıradaki önerimiz, renk tonu eşitsizliği sorunu yaşayanlar için geliyor. Hassas ciltlerin de güvenle kullanabileceği, her cilt tipine uygun olan Luis Bien Cilt Beyazlatıcı Krem; parlak ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Ürünün içerisinde bulunan askorbik asit sayesinde cildin kolajen seviyesini arttırıyor. Bu sayede ürün, cildi yenileyerek renk tonu eşitsizliğinin giderilmesine yardımcı oluyor.

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10. Pürüzsüz cildin sırrı: Vichy Mineral 89 Nem ve Güç Kaynağı Maske

Cilt tipinize göre en kullanışlı ve yararlı ürün önerileri

Tüm cilt tipleri için uygun harika bir nemlendirici maske ile karşınızdayız. Vichy Mineral 89 Nem ve Güç Kaynağı Maske; cildi derinlemesine nemlendirir, tenin canlı ve dolgun bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Mineralce zengin volkanik su içeren özel formülü sayesinde cilt bariyerini güçlendirir. Günden güne sağlıklı bir ışıltı vadeden maskeye bir şans vermeye ne dersiniz?

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