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    4. Cilt uzmanı Şems Arslan'dan sivilce gideren maske tarifi! Cildiniz bebek gibi olacak

    Cilt uzmanı Şems Arslan'dan sivilce gideren maske tarifi! Cildiniz bebek gibi olacak

    15.12.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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    Sivilce problemleriyle baş etmek, birçok kişi için cilt bakımında öncelikli bir konudur. Cilt uzmanı Şems Arslan'ın önerdiği sivilce gideren maske tarifi, doğal malzemelerle hazırlanan ve sivilce problemlerine karşı etkili olduğu iddia edilen bir formül sunuyor. Cildinizi temizlemek, sivilceleri azaltmak ve cildinizi bebek gibi yumuşak hale getirmek için bu maskeyi denemelisiniz.

    Cilt sağlığı, kendine özen gösteren herkesin önemsediği bir konudur. Cilt uzmanı Şems Arslan'ın önerdiği sivilce gideren maske tarifi, sivilce sorunlarına doğal bir çözüm sunuyor. Bu maske tarifi, evde kolayca hazırlanabilen ve cildinizi temizleyen, sivilceleri azaltan bir formül içeriyor. Cildinizi yenileyen ve bebek gibi bir dokuya sahip olmanızı sağlayacak bu maske tarifi ile ilgili daha fazla bilgi almak ve adım adım nasıl hazırlanacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

    bebek ciltt

    ŞEMS ARSLAN'DAN SİVİLCE GİDEREN MASKE TARİFİ

    MALZEMELER:
    Bir çay kaşığı elma suyu
    Yarım yumurta akı
    1 çay kaşığı lahana suyu
    1 çay kaşığı süt

    cilt temizleme

    YAPILIŞI:
    Bir çay kaşığı elma suyu, yarım yumurta akı, 1 çay kaşığı lahana suyu, 1 çay kaşığı süt cam derin bir kase içine koyulur.

    Karışım göz ve burun delikleri açılmış gazlı bir beze sürülerek cilt üzerine örtülür.

    Yaklaşık 20 dakika kadar bekletildikten sonra ılık su ile temizlenir.

    Temizlendikten sonra cildin kuruluğunu alması için nemlendirici sürülebilir.

    Haftada 1 kez uygulanması önerilen bu maske sivilce izlerinin giderilmesinde etkilidir.

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