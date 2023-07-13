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'Çim biçme makinesi gibiler' Orman yangınları için şaşırtan öneri! Amerika ve Avrupa ülkelerini örnek gösterdi 'Artık herkes kabul etmeli'

13.07.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde peş peşe orman yangını haberlerinin gelmesi, vatandaşlarda endişe yaratmaya başladı. Orman yangınlarının önlenmesi adına Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'ten dikkat çeken bir öneri geldi. Koyun ve keçilerin adeta çim biçme makinesi gibi olduğunu belirten Çelik, "Orman içlerinde otlar kurumadan koyun ve keçilerin otlatılması orman yangınlarının yayılmasına engel olur" dedi. Çelik, Amerika ve Avrupa ülkelerini örnek gösterdi.

'Çim biçme makinesi gibiler' Orman yangınları için şaşırtan öneri! Amerika ve Avrupa ülkelerini örnek gösterdi 'Artık herkes kabul etmeli'

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yaz aylarında sıkça yaşanılan orman yangınlarının başlaması ve yayılmasını önlemede koyun ve keçi otlatılmasının önemine dikkati çekti.

"ORMAN YANGINLARININ YAYILMASINA ENGEL OLUR"

Koyun ve keçilerin adeta çim biçme makinesi gibi olduğunu kaydeden Çelik, "Orman içlerinde otlar kurumadan koyun ve keçilerin otlatılması orman yangınlarının yayılmasına engel olur. Ayrıca koyun, keçi çobanları ile çoban köpeklerinin varlığı kundakçılar için caydırıcılık teşkil eder ve erken teşhis sağlar." değerlendirmelerinde bulundu.

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"ARTIK HERKES KABUL ETMELİ"

Çelik, küçükbaş hayvanların eğimli yerlerde patikalar açarak adeta yamaçlara teraslama yaptıklarını belirterek, "Bu da erozyona karşı fayda sağlar. Planlı ve kontrollü otlatmanın orman yangınlarını önlemede en önemli faktör olduğunu artık herkes kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

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AMERİKA VE AVRUPA ÜLKELERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Çelik, Amerika ve Avrupa ülkelerinde orman yangınlarını önlemek için hayvan otlatmasının desteklendiğini belirterek, "Amerika ve Avrupa ülkeleri, ormanların yangınlara karşı korunmasında, hayvanların ormanlık alanlarda otlatılmasını, daha ucuz ve daha sürdürülebilir bir çözüm olarak görüyorlar. Orman yangınlarının yayılımını azaltmak için keçi ve koyunların riskli bölgelerdeki otları yeşilken ve kuruduktan sonra yemesini sağlıyorlar. Planlı ve kontrollü koyun ve keçi otlatma ile orman yangınlarını önlüyorlar." ifadesini kullandı.

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"ORMANLIK ALANLARDA KOYUN KEÇİ OTLATMA İMKANLARININ ARTIRILMASI ÜLKEMİZ MENFAATİNE OLACAKTIR"

Türkiye'de koyun ve keçilerin belirli şartlarda orman içi otlatmasına izin verilebildiğine ancak uygulamada çeşitli sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bu konudaki sıkıntıları gidermek için Orman İşletme Müdürlükleri ile Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerimiz arasında iş birliğine gidilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz. Ayrıca otlatma izinleriyle ilgili olarak da mevzuata dayalı bazı zorluklar karşısında biraz esnek davranılarak mümkün olduğunca ormanlık alanlarda koyun keçi otlatma imkanlarının artırılması ülkemiz menfaatine olacaktır. Otlatma imkanlarının artırılmasıyla girdi maliyetleri düşeceğinden yem ithalatına ihtiyaç kalınmayacak, böylelikle ülke ekonomisine de katkı sağlanacaktır." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını koyun keçi

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