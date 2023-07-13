Dubai-İstanbul hattında lüks yaşam! Altın ve dövizlerle yakalanmıştı, arkasından sanal bahis çetesi çıktı

İstanbul Havalimanı'nda 8 Ekim 2022'de denetim yapan ekipler, N.Ç. ve 3 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde 3 külçe halinde 3 kilo altın, 74 bin 600 dolar, 209 bin 896 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ele geçirdi. Altın ve dövizlerin ele geçirildiği N.Ç. ve 3 kişi gözaltına alındı.

ARKASINDAN SANAL BAHİS ÇETESİ ÇIKTI

Habertürk'ün haberine göre; Mali Polis ekipleri, güncel olarak 7 milyon liranın üzerinde olan döviz ve altınlarla ilgili çalışma yaptı. Araştırmalarda, paraların bahis kaynaklı olduğu anlaşıldı. Polisin çalışması İ.Z.’nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünü açığa çıkardı. İ.Z.'nin ülkemizde faaliyet gösteren öne önemli bahis baronlarından biri olduğu iddia edildi

DUBAİ-İSTANBUL HATTINDA LÜKS YAŞAM

İddiaya göre, N.Ç., İ.Z.’nin paralarının Dubai- İstanbul arasındaki transferini sağlayan kişiydi. Şüpheli kadının lüks içerisinde yaşadığı ifade edildi. Araştırmada şebeke üyesi şüpheliler tek tek belirlendi.

5 İLDE OPERAYON

Çalışmaların ardından İstanbul, Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu’da operasyon düzenlendi. İ.Z. ve 17 adamına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışına olduğu belirlenirken, 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

