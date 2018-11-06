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İpler gerildi, açıklama geldi: Bu savaşın galibi olmaz!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, ticaret anlaşmazlığının çözümü için ABD ile işbirliğine hazır olduklarını çünkü dünyanın en büyük iki ekonomisinin de aralarındaki çekişmeden zararlı çıkacaklarını söyledi.

İpler gerildi, açıklama geldi: Bu savaşın galibi olmaz!

Beijing ve Washington son birkaç aydır karşılıklı getirdikleri gümrük vergileriyle inatlaşmayı sürdürürken, giderek ciddileşen ticaret anlaşmazlığı finansal piyasaları sarsıyor ve küresel ekonomi üzerindeki kara bulutları artırıyor.

Şimdi gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu ay sonunda yapacakları görüşmeye çevrilmiş durumda. Trump, ülkeleri arasında bir ticaret uzlaşması sağlanamazsa, 267 milyar dolar değerindeki Çin malına daha yeni vergiler getirme tehdidinde bulunmuştu.

Wang bugün Singapur'da düzenlenen Bloomberg New Economy Forum'da yaptığı konuşmada, "Çin de, ABD de daha büyük ticaret ve ekonomik işbirliğini çok arzu eder" dedi.

"Dünyada, Çin ile ABD'nin yakın işbirliğini gerektiren çok sayıda büyük sorun var. Çin ABD ile, iki tarafı da kaygılandıran sorunlar üzerinde görüşmeye ve ticarette iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm için çalışmaya hazırdır."

Wang'ın ifade ettiği görüşlerin benzeri, Pazartesi günü Devlet Başkanı Xi tarafından belirtilmişti. Beijing'de bir ticaret fuarında konuşan Xi, ülkesinin ABD ile giderek artan sürtüşmelere karşı daha fazla açıklığı memnunlukla karşılayacağını söylemişti.

Trump, Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı olarak nitelediği uygulamalarına, Amerikan şirketlerinin Çin'deki faaliyetlerine zorluk çıkarılmasına ve ABD aleyhindeki büyük ticaret açığına karşı çıkıyor.

Wang, "Ekonomik küreselleşmede karşımıza çıkmış olan sorunları gidermenin yolu olumsuzluk ve öfke değildir. Ticaret duvarları ve uzlaşmazlıklar da sorunlarımızı çözmez. Tersine, küresel piyasalardaki çalkantıyı artırır" dedi. Wang Beijing'in, uluslararası anlaşmazlıkların kurallar ve konsensüs ile, tek yanlılık ve korumacılığa karşı tavır alınarak çözülmesini desteklediğini söyledi.

"Ticaret ve ekonomik işbirliği hâlâ istikrarlı ve sağlıklı bir Çin-ABD ilişkisinin hem çıpası, hem de pervanesidir; bu da iki tarafa da yarar sağlar. Çin sükunetini ve mantıklı tavrını sürdürecek ve daha fazla açıklık ile karşılıklı çıkarlar için çalışmayı memnunlukla karşılayacaktır."

ABD dışişleri bakanlığı iki ülkenin Cuma günü en üst düzeyde diplomatik ve güvenlik görüşmeleri yapacağını açıkladı.

Görüşme ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile Çin Politbüro üyesi Yang Jiechi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe arasında yapılacak.

Trump ve Xi'nin de bu ay Arjantin'de yapılacak G20 zirvesine bir araya gelmesi bekleniyor.

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çin ABD Müzakere ticaret savaşı Wang Qishan en büyük ekonomi Donald Trump

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