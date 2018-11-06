İpler gerildi, açıklama geldi: Bu savaşın galibi olmaz!

Beijing ve Washington son birkaç aydır karşılıklı getirdikleri gümrük vergileriyle inatlaşmayı sürdürürken, giderek ciddileşen ticaret anlaşmazlığı finansal piyasaları sarsıyor ve küresel ekonomi üzerindeki kara bulutları artırıyor.

Şimdi gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu ay sonunda yapacakları görüşmeye çevrilmiş durumda. Trump, ülkeleri arasında bir ticaret uzlaşması sağlanamazsa, 267 milyar dolar değerindeki Çin malına daha yeni vergiler getirme tehdidinde bulunmuştu.

Wang bugün Singapur'da düzenlenen Bloomberg New Economy Forum'da yaptığı konuşmada, "Çin de, ABD de daha büyük ticaret ve ekonomik işbirliğini çok arzu eder" dedi.

"Dünyada, Çin ile ABD'nin yakın işbirliğini gerektiren çok sayıda büyük sorun var. Çin ABD ile, iki tarafı da kaygılandıran sorunlar üzerinde görüşmeye ve ticarette iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm için çalışmaya hazırdır."

Wang'ın ifade ettiği görüşlerin benzeri, Pazartesi günü Devlet Başkanı Xi tarafından belirtilmişti. Beijing'de bir ticaret fuarında konuşan Xi, ülkesinin ABD ile giderek artan sürtüşmelere karşı daha fazla açıklığı memnunlukla karşılayacağını söylemişti.