Çin, ABD'den sonra dünyada ikinci büyük silah üreticisi ülke

Son raporda ise yeni edinilen bilgiler sayesinde, en büyük 4 Çinli silah üreticisinin askeri satışlarının öngörülebildiği ifade edildi. Raporda, bu kapsamda söz konusu 4 şirketin "dünyanın en çok silah satan 20"si arasına girdiği vurgulandı.

Çin, silah sanayisiyle ilgili şeffaf ve güvenilir bilgisi olmaması nedeniyle SIPRI'nin "2017 En Büyük 100 Silah Üreticisi Raporu"na alınmamıştı.

- Çinli şirket, dünyanın en büyük 3. hava aracı üreticisi

Raporda, savaş hava aracı üretiminde tekel konumundaki Çin Havacılık Sanayi Kurumunun (AVIC), 20,1 milyar dolar silah satışıyla dünyanın 6'ncı, Çin'in ise en büyük silah üreticisi konumunda olduğu belirtildi. AVIC'in, Lockheed Martin ve Boeing'in ardından dünyanın en büyük 3. hava aracı üreticisi olduğu da aktarılan raporda, şirketin Çinli silah üreticileri arasında 460 bin çalışanıyla "en büyük işveren" olduğu ve askeri satışlarını 2015-2017'de yüzde 34 artırdığı bilgisi de paylaşıldı.

Çin'in 17,2 milyar dolar silah satışıyla 2'nci en büyük üreticisi Çin Kuzey Sanayileri Grubu Kurumunun (NORINCO) da dünyanın 8. büyük silah üreticisi olduğu vurgulanan raporda, kurumun arazi sistemleri alanında uzmanlaşan dünyanın en büyük şirketi olduğu değerlendirmesi yapıldı.

- Artan satış oranlarının devam etmesi öngörülüyor

Raporda, Çinli silah üreticileri arasında AVIC'in arkasından 2'nci en büyük işveren konumundaki 240 bin çalışanı olan NORINCO'nun askeri satışlarını 2015-2017'de yüzde 6,3 artırdığına, şirketin artan askeri satış oranlarının 2035 askeri modernizasyon vizyonu kapsamında devam etmesinin beklendiğine işaret edildi.