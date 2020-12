Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı

Türkiye'de 15 Eylül'de üçüncü faz çalışmalarına başlanan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısının, 12 şehirde 25 merkezde 12 bin 450 gönüllü vatandaş üzerinde uygulanmasına devam ediliyor. 2 hafta önce ilk doz aşılama olan vatandaşlara ikinci doz aşılama da yapılmaya başlandı. İkinci doz uygulamasının Diyarbakır ayağı da Dicle Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da iki hafta önce başlayan ilk doz aşılamada günde 25 gönüllüye aşı uygulandı.

'YAN ETKİ BİLDİRİMİ YOK'

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, aşı konusunda çok yoğun talep aldıklarını belirterek, bugüne kadar hiçbir gönüllüden yan etki bildiriminin olmadığını söyledi. Dünya genelinde görülen yan etki oranlarının da çok düşük düzeyde olduğunu kaydeden Çelen, şöyle konuştu:

"Toplum gönüllülerine yönelik yapılan ve K2 olarak adlandırılan Faz 3 çalışması ayağında artık ikinci aşı yapılmaya başlandı. Bugüne kadar hiçbir gönüllümüzden yan etki bildirimimiz olmadı. Bir gönüllümüzde kısa süreli kas ağrıları olmuştu. Onun dışında herhangi bir sıkıntı olmadı. Zaten dünya genelindeki verilere de baktığımızda lokal ağrı aşı bölgesinde yüzde 3 oranında, halsizlik yüzde 1,5 oranında ve ateş de binde 2 oranında gibi çok düşük düzeydeki yan etkiler var. Bunun dışında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Talebin de çok yoğun olduğunu söylemem gerekir. Günlük ortalama 25 toplum gönüllüsünü önce tarama, sonra PCR ve antikoru negatifse aşı uygulanıyor. 15 gün sonra da ikinci aşısını yaparak bir yıl boyunca bu gönüllülerimizi her yönden izleyeceğiz. Çünkü biz sadece aşılarını yapmayacağız. Aynı zamanda bir yıl boyunca her hangi bir yan etki gelişti mi, gelişmedi mi, her hangi bir sıkıntı var mı? Onlara bakacağız. Faz 3 çalışmasının amacı bu zaten. Bunun sonuçları daha sonra sağlık otoriterleriyle paylaşılacaktır."