Çin Bachelet'i Hong Kong'da "radikal şiddeti" cesaretlendirmekle suçladı

HONG KONG (AA) - Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e Hong Kong'da "radikal şiddeti" cesaretlendirme suçlaması yöneltti.

Bachelet, "South China Morning Post" gazetesinde çıkan yorum yazısında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam hükümetinin bölgedeki krizin çözümü için "anlamlı, kapsayıcı" diyaloğa öncelik vermesi, polisin gösterilere müdahalesiyle bağlantılı "bağımsız ve tarafsız soruşturma" yürütmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Çin'in Cenevre misyonu, Bachelet'in "uygunsuz yorumlarının", Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini, bölge hükümeti ve polisi üzerinde baskı kurduğunu, bu durumun "sadece isyancıları daha keskin radikal şiddete başvurmaya cesaretlendireceğini" ifade etti.

Bu arada Hong Kong'da sarı balonlar taşıyan ve polisin göz yaşartıcı gaz kullanmasını protesto eden 200 kişilik grup, hükümet binalarına yakın Edinburgh Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir diğer grup da ABD Konsolosluğunun önünde toplandı. Bazı göstericilerin "Başkan (Donald) Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir", "Hong Kong'u yine büyük yap" yazılı pankartlar taşıması dikkati çekti.