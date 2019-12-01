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Çin Bachelet'i Hong Kong'da "radikal şiddeti" cesaretlendirmekle suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:38 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet "South China Morning Post" gazetesinde çıkan yorum yazısında Hong Kong'da "anlamlı, kapsayıcı" diyalog, "bağımsız ve tarafsız soruşturma" tavsiyesinde bulundu - Çin de Bachelet'in "uygunsuz yorumlarının, isyancıları daha keskin radikal şiddete başvurmaya cesaretlendireceğini" bildirdi

HONG KONG (AA) - Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e Hong Kong'da "radikal şiddeti" cesaretlendirme suçlaması yöneltti.

Bachelet, "South China Morning Post" gazetesinde çıkan yorum yazısında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam hükümetinin bölgedeki krizin çözümü için "anlamlı, kapsayıcı" diyaloğa öncelik vermesi, polisin gösterilere müdahalesiyle bağlantılı "bağımsız ve tarafsız soruşturma" yürütmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Çin'in Cenevre misyonu, Bachelet'in "uygunsuz yorumlarının", Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini, bölge hükümeti ve polisi üzerinde baskı kurduğunu, bu durumun "sadece isyancıları daha keskin radikal şiddete başvurmaya cesaretlendireceğini" ifade etti.

Bu arada Hong Kong'da sarı balonlar taşıyan ve polisin göz yaşartıcı gaz kullanmasını protesto eden 200 kişilik grup, hükümet binalarına yakın Edinburgh Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir diğer grup da ABD Konsolosluğunun önünde toplandı. Bazı göstericilerin "Başkan (Donald) Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir", "Hong Kong'u yine büyük yap" yazılı pankartlar taşıması dikkati çekti.

İki hafta önce polisle yoğun çatışmaların yaşandığı Polytechnic Üniversitesi yakınında Tsim Sha Tsui'da da bir yürüyüş planlandığı belirtildi.

Protestocuların dün gece Mong Kok'ta çit, karton ve tuğlalarla trafiği engellemeye çalıştığı, büyük bölümünün polisin biber gazı fişekleri atması ve uyarı yapması üzerine dağıldığı kaydedildi.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri çin Hong Kong Michelle Bachele

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