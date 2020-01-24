HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin, corona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştırıyor

Çin, corona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hastalık onayını hızlandıran reaktif test kitleri geliştirildiği ve hastalıkla mücadele için 144 milyon dolarlık bütçe tahsis edildiği açıklandı.Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan corona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştırıyor.

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hastalık onayını hızlandıran reaktif test kitleri geliştirildiği ve hastalıkla mücadele için 144 milyon dolarlık bütçe tahsis edildiği açıklandı.
Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan corona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştırıyor. Yetkililer, corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla birtakım kontrol önlemi başlattı. Bilimsel araştırma kurumlarının, hastalık onayını hızlandıran "reaktif test kitleri" geliştirdiği belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) da virüse karşı sürekli güncellenen önleme ve kontrol planı yayınladı.

144 milyon dolarlık bütçe
Çin Maliye Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurdu. Çin Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki eğitim kurumlarına virüs nedeniyle toplantı veya sınav düzenlememeleri yönünde uyarı yaptı.

8 kente seyahat yasağı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "2019-nCoV" olarak adlandırılan corona virüsü nedeniyle 8 kente seyahat yasağı getirildi. Wuhan kenti de dahil olmak üzere Huanggang, Ezhou, Lichuan, Zhijiang, Xiantao, Chibi ve Qianjiang yasaktan etkilenen bölgeler oldu.

Prefabrik hastane kuruluyor
Yerel kaynaklar, Wuhan kentinde enfekte olanlar için bin yatak kapasiteli prefabrik yapıda hastane inşa edildiğini belirtti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu toplam 830 corona virüs vakasının olduğunu, ölü sayısının ise 25’e yükseldiğini doğruladı. 8 binden fazla kişinin ise tıbbi gözlem altında olduğu bildirildi.
Öte yandan Wuhan’da şehir içi otobüsler, metrolar, feribotlar ve şehirler arası otobüsler de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları askıya alınmış, hava alanları ile tren istasyonlarına giden yollar da geçici süreyle kapatılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
BTM’den öğretmenlere teşekkürBTM’den öğretmenlere teşekkür
Ölen damadın yakınları basın mensuplarına saldırdıÖlen damadın yakınları basın mensuplarına saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

19 yıl önce şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Corona virüsü ile ilgili açıklama yapacak

Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

Dünya diken üstüne! İstanbul'da koronavirüs hareketliliği

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan FETÖ ile mücadele açıklaması

400 hakim ve savcı hakkında soruşturma!

FETÖ'nün askeri yargı davasında karar

Kritik davada karar! Ağırlaştırılmış müebbet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.