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Çin, Covid-19’un laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Çin’de Wuhan Viroloji Enstitüsü, ABD basınının yeni tip koronavirüsün (Covid-19) laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı. Enstitü Direktörü Yüen Cıming, Kovid-19’un laboratuvardan çıktığı iddialarının insanların kafasını karıştırmak ve Çin'in salgınla mücadele ve bilimsel çalışmalarına müdahale etmek amacı taşıdığını belirtti.

Çin, Covid-19’un laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı

Çin'in CGTN (China Global Television Network) Televizyonunun haberine göre, Enstitü Direktörü Yüen Cıming, Kovid-19’un laboratuvardan çıktığı iddialarının insanların kafasını karıştırmak ve Çin'in salgınla mücadele ve bilimsel çalışmalarına müdahale etmek amacı taşıdığını belirtti.

Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı’nda (Wuhan P4 Laboratuvarı) hangi virüsler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü bildiklerini kaydeden Yüen, "Daha önce dediğimiz gibi, virüsün bizden çıkmış olmasının bir yolu yok." ifadesini kullandı.

Direktör Yüen, virüsün insan yapımı olduğuna ilişkin ise "Gerçekten çok sayıda akademik dergide makaleler var. Benim kişisel viroloji anlayışıma göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yok." şeklinde konuştu.

Kovid-19'un laboratuvar üretimi olduğunu ileri sürenlerin herhangi bir kanıtı ya da bilgisi bulunmadığını ifade eden Yüen, iddiaların tamamen spekülasyona dayandığını savundu.

Yüen ayrıca Kovid-19’un herhangi bir laboratuvar çalışanına bulaşmadığının altını çizerek, "Kesinlikle size söyleyebilirim ki hiçbir öğrencimiz, emeklimiz veya çalışanımız enfeksiyon kapmadı." diye konuştu.

ABD BASININDAKİ İDDİALAR

ABD basınından Washington Post gazetesi, 14 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin 2018'de Dışişleri Bakanlığına gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta koronavirüsler üzerine araştırmalar yapan Wuhan Viroloji Enstitüsüne, laboratuvardaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiği kaydetmişti.

Haberde, ABD'nin Wuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer'ın 27 Mart 2018'de laboratuvara düzenledikleri ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanlığına "hassas" ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği, bu mesajlarda "burada incelenen yarasalardan SARS'a benzer bir corona virüsün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

CNN televizyonunda 16 Nisan'da yer alan haberde de ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldüğü için orada ortaya çıktığı sanılan Covid-19'un aslında Wuhan'daki bir laboratuvardan yanlışlık sonucu çıkıp insanlara bulaşmış olma ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.

TRUMP: ÇOK KAPSAMLI İNCELEME YAPIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın virüsün Wuhan’daki laboratuvardan çıktığı iddialarına yönelik ise "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise söz konusu iddiaları incelediklerini belirterek, "Çin'in Covid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız. Virüsün ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri bizi yanıltıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 165 bin 83 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 407 bin 600'e ulaştı.

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