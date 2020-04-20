Çin, Covid-19’un laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı

Çin'in CGTN (China Global Television Network) Televizyonunun haberine göre, Enstitü Direktörü Yüen Cıming, Kovid-19’un laboratuvardan çıktığı iddialarının insanların kafasını karıştırmak ve Çin'in salgınla mücadele ve bilimsel çalışmalarına müdahale etmek amacı taşıdığını belirtti.

Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı’nda (Wuhan P4 Laboratuvarı) hangi virüsler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü bildiklerini kaydeden Yüen, "Daha önce dediğimiz gibi, virüsün bizden çıkmış olmasının bir yolu yok." ifadesini kullandı.

Direktör Yüen, virüsün insan yapımı olduğuna ilişkin ise "Gerçekten çok sayıda akademik dergide makaleler var. Benim kişisel viroloji anlayışıma göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yok." şeklinde konuştu.

Kovid-19'un laboratuvar üretimi olduğunu ileri sürenlerin herhangi bir kanıtı ya da bilgisi bulunmadığını ifade eden Yüen, iddiaların tamamen spekülasyona dayandığını savundu.

Yüen ayrıca Kovid-19’un herhangi bir laboratuvar çalışanına bulaşmadığının altını çizerek, "Kesinlikle size söyleyebilirim ki hiçbir öğrencimiz, emeklimiz veya çalışanımız enfeksiyon kapmadı." diye konuştu.