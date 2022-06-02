Çin'de 6,1 büyüklüğünde depreme sınıfta yakalandılar! 4 ölü, 14 yaralı

Çin’in Siçuan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem anında ders işlenen okullarda ise korku dolu anlar yaşandı. Çocuklar sarsıntıyı fark ettikleri anda sığınacak yer aramaya başladı. Yaşanan sarsıntının şiddeti ise anbean güvenlik kamerasıyla kayda alındı.

PANİKLE SIRALARIN ALTINA SAKLANDILAR

Deprem sonrasında incelenen görüntülerde çocukların korkuyla önce sıralarının altına girdikleri daha sonra da ellerini başlarına koyarak hızlıca sınıftan çıktıları görüldü. Panik anlarında öğretmenlerin soğukkanlı şekilde öğrencilerini yönlendirerek hayatlarını kurtarmaları ise takdir topladı.

Korkunç olayda 4 kişi hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise depremden yaralı olarak kurtulabildiği öğrenildi.

