HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de 6,1 büyüklüğünde depreme sınıfta yakalandılar! 4 ölü, 14 yaralı

Çin'de 6,1 büyüklüğünde depreme sınıfta yakalandılar! 4 ölü, 14 yaralı

02.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Siçuan eyaletinde meydana gelen deprem, okulda eğitim gören öğrencilerin büyük korku yaşamasına neden oldu. Deprem şiddetinin 6,1 olarak ölçüldüğü eyalette 4 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralı olarak kurtulabildi. Ders esnasında depreme yakalanan çocukların panik anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin’in Siçuan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem anında ders işlenen okullarda ise korku dolu anlar yaşandı. Çocuklar sarsıntıyı fark ettikleri anda sığınacak yer aramaya başladı. Yaşanan sarsıntının şiddeti ise anbean güvenlik kamerasıyla kayda alındı.

PANİKLE SIRALARIN ALTINA SAKLANDILAR

Deprem sonrasında incelenen görüntülerde çocukların korkuyla önce sıralarının altına girdikleri daha sonra da ellerini başlarına koyarak hızlıca sınıftan çıktıları görüldü. Panik anlarında öğretmenlerin soğukkanlı şekilde öğrencilerini yönlendirerek hayatlarını kurtarmaları ise takdir topladı.

Korkunç olayda 4 kişi hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise depremden yaralı olarak kurtulabildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pakistan'da hareket halindeki trende toplu tecavüze uğradıPakistan'da hareket halindeki trende toplu tecavüze uğradı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyorSağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor
Feci kaza: Takla atıp otobüs durağına daldı!Feci kaza: Takla atıp otobüs durağına daldı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Otoyollarda hız sınırı yükseldi! Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor

Otoyollarda hız sınırı yükseldi! Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.