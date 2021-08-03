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  4. Çin'de akıllara durgunluk veren olay! Anüsüne 20 santimetrelik yılan balığı soktu

Çin'de akıllara durgunluk veren olay! Anüsüne 20 santimetrelik yılan balığı soktu

03.08.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de meydana gelen akılalmaz olayda bir adam kabızlık ve karın ağrısı şikayetini düzeltmek için anüsüne 20 santimetrelik bir yılan balığı soktu. Olayın tuhaflığı bir yana ameliyattan sonra yılanın canlı çıkması doktorları bile şaşkına çevirdi.

Çin'de akıllara durgunluk veren olay! Anüsüne 20 santimetrelik yılan balığı soktu

Çin'de yayın yapan Global Times manşetine çıkardığı haberle tüm dünyanın konuşacağı bir habere imza attı. Habere göre, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ismi verilmeyen 40 yaşındaki bir adamın içinden doktorlar canlı yılan balığı çıkardı.

Doktora başvurmak yerine kabızlık şikayetini kendi kendine çözmeye çalışan Çinli verdiği demeçte, bunun bir halk ilacı olduğunu duyduğunu ve buna dayanarak da bu yöntemi denediğini söyledi.

YILANIN UZUNLUĞU 20 SANTİMETRE

Anüsüne 20 santimetrelik yılanı sokan ancak saatler sonra ağrılarının artması üzerine doktora giden adam ağrılarının artması üzerine çareyi doktora gitmekte buldu.

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CANLI ÇIKARILDI

Bağırsakları hasar gören adam saatler süren bir operasyona alındı ancak doktorları bile şaşkına bir olay yaşandı. Yılanın hala canlı olduğunu gören cerrahlar şoka girdiklerini ifade ettiler.

Adı verilmeyen Çinlinin eğer biraz daha hastaneye gelmemesi durumunda bakterilerin kalın bağırsaktan karnına gidebileceğini ve sonunun da ölümle sonuçlanabileceği söylendi.

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Çin
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