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    4. Çin’de artan yağışlar nedeniyle yol yarıldı! Aracın yarılan yola düşüş anı saniye saniye böyle kaydedildi

    Çin’de artan yağışlar nedeniyle yol yarıldı! Aracın yarılan yola düşüş anı saniye saniye böyle kaydedildi

    04.08.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’de günlerdir devam eden aşırı yağışlar hayati adeta felç etti. Yağışlar nedeniyle yarılan yolun içine bir aracın düşüş anı arkasında bulunan arabanın kamerasına böyle yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Çin’in başkenti Pekin’de devam eden şiddetli yağışları bölgede hayatı zorlaştırdı. Özellikle 40 saattir aralıksız bir şekilde süren yağışlar rekor seviyeye ulaştı. Çin'in Pekin kentine bağlı Fangshan Bölgesi'ndeki bir yol aşırı yağışların etkisiyle aşınarak çöktü. Dikkatsiz bir sürücü ise yolda oluşan hasarı görmeden süratli bir şekilde yoluna devam edince yarığın içine düştü.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde yağmur sonrasında hasar alan bir yolda çökmeye bağlı olarak ortasında büyük bir yarık oluştuğu görüldü. Söz konusu görüntülerde hızlı bir şekilde hasara uğrayan yolun bulunduğu köprüye giren bir araç durmayı başaramayınca kendisini yarığın içinde buldu. O anlar arkada bulunan aracın kamerasına yansıdı.

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    sosyal medya Çin

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