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    4. Yatak odasından gelen seslerle bir anda koştu! Karısının kendisini aldattığı düşündü... Gerçek bambaşka çıktı

    Yatak odasından gelen seslerle bir anda koştu! Karısının kendisini aldattığı düşündü... Gerçek bambaşka çıktı

    04.08.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'in Guangdong eyaletinde iş gezisinden erken dönerek eşine sürpriz yapmak isteyen bir adam ilginç bir durum yaşadı. Eve girdiğinde yatak odasında horlama sesleri duyan adam bunun bir başka erkeğe ait olduğunu düşünerek koşarak yatak odasına gitti. Ancak odaya girdiğinde sesin sahibinin kendisi olduğunu gördü ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olayı sosyal medyadan paylaşan adam kısa sürede viral olmayı başardı.

    Çin'in Guangdong eyaletinde iş gezisinden erken dönen bir adam o anları kameraya çekerek eşinin sürpriz anındaki tepkisini kaydetmek istedi. Saat 21.00 olmasına rağmen zili çalan adam evinin kapısının açılmadığını fark etti. Eşinin evde olduğundan emin olan adam anahtarla içeriye girdi. O anlarda kayda devam eden koca yatak odasından gelen bir erkek horlama sesi duydu. Karısının yokluğunda bir sevgili edindiğini düşünen adam ihanetle yüzleşmek için koşarak yatak odasına gitti.

    GÖRDÜĞÜ MANZARAYA İNANAMADI

    İsmi açıklanmayan adam karısını yatak odasında yalnız buldu ve horlama sesleri onun telefonundan geliyordu. Horlama sesinin kendisinin uyurken çekilen bir videosundan geldiğini fark eden adam, karısının rahatlamak ve yalnız uyuma korkusunu azaltmak için bu yöntemi seçtiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.Sosyal medya kullanıcıları ikilinin bu eğlenceli anlarına gülmekten kendilerini alamadı.

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    sosyal medya Çin Aldatma ihanet

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