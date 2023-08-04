Yatak odasından gelen seslerle bir anda koştu! Karısının kendisini aldattığı düşündü... Gerçek bambaşka çıktı

Çin'in Guangdong eyaletinde iş gezisinden erken dönen bir adam o anları kameraya çekerek eşinin sürpriz anındaki tepkisini kaydetmek istedi. Saat 21.00 olmasına rağmen zili çalan adam evinin kapısının açılmadığını fark etti. Eşinin evde olduğundan emin olan adam anahtarla içeriye girdi. O anlarda kayda devam eden koca yatak odasından gelen bir erkek horlama sesi duydu. Karısının yokluğunda bir sevgili edindiğini düşünen adam ihanetle yüzleşmek için koşarak yatak odasına gitti.

GÖRDÜĞÜ MANZARAYA İNANAMADI

İsmi açıklanmayan adam karısını yatak odasında yalnız buldu ve horlama sesleri onun telefonundan geliyordu. Horlama sesinin kendisinin uyurken çekilen bir videosundan geldiğini fark eden adam, karısının rahatlamak ve yalnız uyuma korkusunu azaltmak için bu yöntemi seçtiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.Sosyal medya kullanıcıları ikilinin bu eğlenceli anlarına gülmekten kendilerini alamadı.