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  4. Çin'de bin 500 yıllık mezar! Çift, birbirlerine sarılmış halde bulundu

Çin'de bin 500 yıllık mezar! Çift, birbirlerine sarılmış halde bulundu

31.08.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Çin'de 1.500 yıldan daha uzun bir süre önce birlikte gömülen çiftin iskelet kalıntıları bulundu. Araştırmacılar, sol yüzük parmağına metal yüzük takan kadının kocasıyla birlikte gömülmek için kendini feda etmiş olabileceğini söylerken bu görüntüyü, "sonsuz kucaklaşma" şeklinde tanımladılar.

Çin'de bin 500 yıllık mezar! Çift, birbirlerine sarılmış halde bulundu

Çin’in kuzeyindeki bir kazı alanında birbirine sarılarak gömülmüş bir çiftin, bin 500 yıllık iskeletleri ortaya çıkarıldı. Uzmanlar "sonsuz kucaklaşma" diye niteledikleri bu kalıntıların, söz konusu dönemde yaşayan insanların aşka bakışına dair bilgi verdiğini ifade etti.

Erkeğin vücudunun kadına doğru eğildiği, sol kolunu kadının vücudunun altına koyduğu, sağ koluyla kadına sarıldığı ve kadının başını erkeğin omzuna yasladığı aktarıldı. Aynı zamanda kadının yüzük parmağında yüzük bulunduğu ifade edildi.

''SONSUZ AŞK''

Araştırmacılar, keşifle ilgili açıklamada, "Mesaj açıktı: Karı-koca birlikte uzanıyordu, öbür dünyada sonsuz aşk için birbirlerini kucaklıyordu" ifadelerine yer verdi.

Bulgularını hakemli bilimsel dergi International Journal of Osteoarchaeology’de yayımlayan araştırmacılar, "Aşk, eski Çin'den beri edebiyatta, folklorda ve sanatta insan duygularının önemli bir parçası olarak tasvir edilmiştir" diye yazdı.

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''SEVGİYLE KUCAKLAŞAN İLK ÇİFT''

Livescience’a konuşan, araştırmanın başyazarı Qian Wang, "Bu, Çin'de sevgi dolu bir kucaklama halinde bulunan ilk çift" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın yazarlarına göreyse keşif, yoğun kültürel ve etnik değişimin yaşandığı bir dönemde ülke halkının aşk, yaşam, ölüm ve ölümden sonraki yaşama ilişkin görüşlerine dair ender bakış açısı sunuyor.

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Araştırmacılar, o dönemde "Çin kültüründe aşk arayışının öne çıktığını" belirtiyor. Çiftin ölüm nedeni kesin olarak belirlenemedi. Ancak araştırmacılar kadının, ölen kocasıyla birlikte gömülmek için "kendini feda ettiğini" düşünüyor.

Zira Wang, aşk için intihar etmenin, o dönemde Çin'de sosyal açıdan kabul gören bir durum olduğunu söylüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Çin
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