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Çin’de gaz fabrikasında patlama: 10 ölü, 19 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2019 05:59 | Son Güncelleme

Çin’in orta kesiminde bulunan Hınan eyaletindeki bir gaz fabrikasında gerçekleşen patlamada 10 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Çin’de gaz fabrikasında patlama: 10 ölü, 19 yaralı

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hınan eyaletine bağlı Yima kentindeki bir gaz fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ciddi şekilde yaralandı, 5 kişiden haber alınamıyor.

Henan Coal Gas Co. Ltd'ye ait fabrikada gerçekleşen olaya bir cihazın infilak etmesinin sebep olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yerel hükümet kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Öte yandan, hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Yima kentindeki fabrikada dün meydana gelen patlama sonrası bölgede 3 kilometrekarelik alanda bulunan binalar da zarar görmüştü.

Patlamaya ilişkin medyaya düşen görüntülerde büyük beyaz bir dumanın gökyüzüne yükseldiği görülüyordu.

Çin'de mart ayında bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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