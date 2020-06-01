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Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 09:00 | Son Güncelleme

Çin'de koronavirüs vaka sayısı Sichuan bölgesinde yurtdışından hasta gelenlerin sayısındaki artışla son üç haftanın en yükseğine ulaşarak 16 oldu.

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de koronavirüs vaka sayısı Sichuan bölgesinde yurtdışından hasta gelenlerin sayısındaki artışla son üç haftanın en yükseğine ulaşarak 16
oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamada 31 Mayıs'taki yeni vakaların tamamının yurtdışından gelen yolculardan olduğu ve 11 kişinin Sichuan bölgesinde olduğu ifade edildi. 29 Mayıs'ta iki vaka bildirilmiş ve bu iki vaka da yurtdışından hasta olarak gelmişti.

Çin devlet televizyonunda yapılan açıklamada Sichuan'da görülen vakaların Mısır'dan aynı uçakta gelen kişilerden olduğu ve aynı uçuşta asemptomatik altı vakanın daha görüldüğü söylendi. Çin'de asemptomatik vakalar koronavirüs vaka sayısına dahil edilmiyor.

NHC'den yapılan açıklamada 16 yeni asemptomatik vakanın da tespit edildiği ifade edildi.

Çin'de toplam koronavirüs vaka sayısı 83,017'e ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 4,634 oldu.

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