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Çin'de korkutan görüntü! Binlerce kişi tahliye edildi

11.07.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in güneybatısında Sichuan eyaletinde yaşanan yağışlar sonucu sel meydana geldi. Binlerce kişi kentten tahliye edildi.

Çin'de korkutan görüntü! Binlerce kişi tahliye edildi

Çin’in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Yetkililer, geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle 14 nehirdeki su seviyesinin yükseldiğini ve yaşanan taşkınlardan 120 bin kişinin etkilendiğini açıkladı. Seller nedeniyle şu ana kadar 4 bin 600’ün üzerinde kişi yaşadığı bölgeden tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

TOPRAK KAYMALARI YAŞANDI, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Çin basını, toplam 4 bin 578 hektarlık tarım alanının sular altında kaldığını ve 204 konutun da zarar gördüğünü aktardı. Eyaletin bazı bölgelerinde ise toprak kaymaları yaşandığı belirtilirken, bazı yolların ulaşıma kapandığı ve birçok noktada elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Çin basını ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletin 27 milyon doların üzerinde doğrudan ekonomik zarara uğradığını aktardı.

SARI ALARM VERİLDİ

Başkent Pekin de dahil olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış uyarısı yapıldı. Pekin Meteoroloji Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağmur ve fırtına uyarısında bulunularak sarı alarm verildiği duyuruldu.

Öte yandan, Çin’de geçtiğimiz sene yaz aylarında meydana gelen sağanak yağışlar nedeniyle 200’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çin sel
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