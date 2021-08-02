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Çin'de koronavirüs alarmı! Pekin'e seferler durduruldu

02.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in başkenti Pekin'e ulaşım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlandı.

Çin'de koronavirüs alarmı! Pekin'e seferler durduruldu

South China Morning Post'un haberine göre, Kovid-19 salgının Delta varyantının Pekin'de yayılımını durdurmak amacıyla şehre giden bazı uçuşlar ile tren ve otobüs seferleri durduruldu.

Çin'in Doğu Jiangsu eyaletindeki Nanjing şehrinde daha bulaşıcı olan Kovid-19 Delta varyantının ilk kez bildirilmesinin ardından 27 şehirde 350'den fazla kişiye virüs bulaştı.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN BAŞKENT KORUNMALI"

Başkentteki Komünist Parti toplantısında konuşan Parti Sekreteri Cai Qi, en hızlı ve katı önlemler, en kararlı eylemlerle "ne pahasına olursa olsun" başkentin korunması gerektiğini ifade etti.

Pekin'den şu ana kadar 4 vaka bildirilirken, çevre bölgelerden gelebilecek yeni vakalara karşı tedbir amacıyla şehir yetkilileri, riskli bölgelerden başkente gelen kişilerin girişlerine yönelik önlemleri artırmayı kabul etti.

SEFERLER DURDURULDU

Önlemler kapsamında, Kovid-19 Delta varyantı tespit edilen şehirlerdeki herkesin başkent Pekin'e girişleri yasaklandı ve bu bölgelerden yapılan uçuk, tren ve şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu.

Rezervasyon sitelerinde, virüsün yayılım gösterdiği Nanjing ve Zhangjiajie bölgeleri için tren biletlerinin bulunmadığı görüldü.

Devlet kurumları ve devlete ait işletmelerin çalışanlarının virüs görülen şehirlere seyahat etmeleri ve kurumların söz konusu bölgelere seyahat düzenlemeleri yasaklandı.

Bu şehirlerden birinde bulunan Pekin sakinleri, 14 günlük karantina ve negatif sonuç almadan şehre geri dönemeyecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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