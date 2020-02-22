HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 2 bin 347’ye yükseldi

Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 2 bin 347’ye yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2020 06:33 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 347’ye çıktı. Son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 76 bini aştı.

Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 2 bin 347’ye yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edilerek, toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477’sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288’e yükseldi.

Bununla birlikte son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19’dan can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 347’ye ulaştı.

Ayrıca virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 365’e, müşahede altına alınan kişilerin sayısının 113 bin 564’e gerilediği bildirilirken, bugüne kadar taburcu edilen kişilerin saysı ise 20 bini aştı.

Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong’da 68’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Pek çok uygulamada kullanılıyor! Bu tel görünmüyorPek çok uygulamada kullanılıyor! Bu tel görünmüyor
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs koronavirüste son durum Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler'

'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler'

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkeklerde kısırlık nasıl anlaşılır?

Erkeklerde kısırlık nasıl anlaşılır?

Ortodonti tedavisinde saklı telin sürecini baştan öngörebilir miyiz?

Saklı tel tedavisi ne kadar sürüyor?

Ortodontide saklı telin tedavi öngörüsü nedir, neden yapılmaktadır?

Pek çok uygulamada kullanılıyor! Bu tel görünmüyor

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış

Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış

Üstün zekalı çocuklar, diğer çocuklardan izole edilmeli mi?

Üstün zekalı çocuklar, diğer çocuklardan izole edilmeli mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.