HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin’de öğrenciler yemeklerini artık böyle yiyor!

Çin’de öğrenciler yemeklerini artık böyle yiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs karantinasının sona ermesiyle günlük hayatın normale dönmeye başladığı Çin’in Çangşa şehrinde bir lisede spor salonu yemekhaneye dönüştürülerek, öğrencilerin mesafeli yemek yemesi sağlandı.

Çin’de öğrenciler yemeklerini artık böyle yiyor!

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de karantina ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından günlük hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Tedbiri elden bırakmayan Çin’de bir lisenin spor salonu yemekhaneye dönüştürüldü. Koronavirüs önlemlerinin parçası olarak spor salonuna masalar 1’er metre arayla yerleştirildi.

Öğrenciler yemekhaneye gelmeden önce yemekler masaya teker teker yerleştiriliyor, ardından bilet alan öğrenciler sırası geldiğinde içeri alınıyor.

Lise görevlisi Changjun Xiangfu yaptığı açıklamada, “Öğrenciler farklı zamanlarda farklı gruplar halinde yemek yiyor. Kalabalık bir ortamdan kaçınmak için sınıflara da yemek getiriyoruz.

Burada en az 1 metre mesafe bırakıyoruz. Yemek yerken konuşmamalarını istiyoruz ve yemeklerini bitirdikten sonra spor salonundan ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Bu görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdıBu görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs öğrenci yemekhane

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Korkutan açıklama: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Korkutan açıklama: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Diğer Haberler
Bu görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Bu görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı

ABD'de 'Herkes aşı oldu' diyaloğu olay oldu

ABD'de 'Herkes aşı oldu' diyaloğu olay oldu

Bir eyalet salgın nedeniyle Çin'e dava açtı

Bir eyalet salgın nedeniyle Çin'e dava açtı

'Yaşlılar ölmeye hazır' diyen valiye ilginç destek!

'Yaşlılar ölmeye hazır' diyen valiye ilginç destek!

Eski CIA ajanından 18 yıl sonra 11 Eylül itirafı geldi

Eski CIA ajanından 18 yıl sonra 11 Eylül itirafı geldi

Brezilya, Kovid-19 ile mücadelede stadyumları hastaneye dönüştürüyor

Ülkede stadyumlar hastaneye dönüştürülüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.