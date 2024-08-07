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  4. Çin'de şaşkına çeviren görüntü! Aşırı sıcaklar arabaları bu hale getirdi

Çin'de şaşkına çeviren görüntü! Aşırı sıcaklar arabaları bu hale getirdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.08.2024 09:36
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Çin'de çekilen fotoğraflar, aşırı sıcakların bir başka etkisini de gözler önüne serdi. Sıcak hava nedeniyle araç kaplamaları şişti. Ortaya görenleri şaşkına çeviren görüntüler çıktı.

Çin'de şaşkına çeviren görüntü! Aşırı sıcaklar arabaları bu hale getirdi

Aşırı sıcaklar tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. İnsanlar, aşırı sıcakların pek çok alandaki olumsuz etkisini görürken ve uzmanlar çeşitli uyarılar yaparken Çin'de kaydedilen görüntüler görenleri şaşırttı.

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Sıcak havanın etkisiyle araçların folyo kaplamalarının şiştiği görüldü. Ortaya, araçların önünde ve çeşitli noktalarında balon gibi şişliklerin oluştuğu görüntüler çıktı.

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Araç kaplamalarının şişmesi nedeniyle oluşan bu görüntü, gören herkesi şaşırtırken sosyal medyada da gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin sıcaklık
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