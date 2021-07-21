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Çin'de teknoloji devlerine para cezası kesildi

21.07.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de aralarında Alibaba ve Tencent gibi dev şirketlerin de sahibi olduğu birçok platforma çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler nedeniyle para cezası uygulandı.

Çin'de teknoloji devlerine para cezası kesildi

Çin İnternet İdaresi'nden (CAC) yapılan açıklamada, çocukların yasal hakları ile çıkarlarının ihlali göz önüne alınarak "sıfır tolerans" gösterileceği belirtildi.

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Açıklamada, "Çocukların beden ve ruh sağlığını tehlikeye atan çevrim içi sorunlar düzeltilecek." ifadesi kullanıldı.

HESAPLARI ENGELLEYİN VE İÇERİKLERİ KALDIRIN

Müstehcen çıkartma veya çocukların kısa videolarını yayımlayan platformlara para cezası kesildiği kaydedilen açıklamada, platformlardan bu tarz içerikleri kullanan hesapları engellemeleri ve zararlı içeriklerin kaldırılmaları istendi.

Açıklamada, bir kısmı teknoloji devleri Alibaba ve Tencent'in olan Didi, Taobao, Sina Weibo, Xiaohongshu, Kuaishou ve QQ platformlarına kesilen cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Ceza Sina Weibo
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