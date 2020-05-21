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Koronavirüsün kuluçka süresi uzadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 16:30 | Son Güncelleme

Çinli bir uzman, Çin’in kuzeydoğusunda bulunan eyaletlerde yeniden ortaya çıkan koronavirüsün (Covid-19) yeni vakalarda farklı seyrettiğini ve virüsün kuluçka süresinin uzadığını belirtti.

Koronavirüsün kuluçka süresi uzadı!

Çinli bir uzman, Çin’in kuzeydoğusunda bulunan eyaletlerde yeniden ortaya çıkan koronavirüsün (Covid-19) yeni vakalarda farklı seyrettiğini ve virüsün kuluçka süresinin uzadığını belirtti.

Çin’in acil tıp doktorlarından Qiu Haibo, koronavirüsü kontrol altına aldığı belirtilen Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde yeniden görülen virüsün bölgedeki vakalarda farklı seyrettiğini belirtti. Çin devlet kanalına konuşan Haibo, hastalığın temel semptomları arasında kabul edilen yüksek ateşin nadiren görüldüğünü, aynı zamanda virüsün birden fazla organdan ziyade akciğerlere zarar verdiğini söyledi.

“VİRÜSÜN KULUÇKA SÜRESİ UZADI”

Koronavirüsün 14 ile 21 gün arasında süren kuluçka süresinin uzadığını belirten Qiu Haibo, "Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde virüsün kuluçka süresi Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsten farklı olarak daha uzun sürüyor" dedi. Haibo bu nedenle enfekte kişileri virüs yayılmadan tespit etmenin zor olduğunu ifade etti.

“VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRADIĞI KESİN DEĞİL”

Hong Kong Üniversitesi profesörü Keiji Fukuda ise, “Teoride genetik yapıdaki bazı değişiklikler virüsün yapısında veya nasıl davrandığında değişime yol açabilir. Fakat birçok mutasyon, fark edilebilir değişimlere yol açmaz” diye konuştu.

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