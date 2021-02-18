Çin'de yüksek lisans başvuru tarihi 2021... Çin'de yüksek lisans başvuru şartları nedir? Çin yüksek lisans öğrencilerine ne kadar burs veriyor?

Çin yüksek lisans başvuru tarihleri son durum araştırılırken yapılırken, Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla başlatılan program kapsamında başvurulan Çin yüksek lisans başvurularında sona gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012'de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" kapsamında Harbin'de başlatılan yüksek lisans programı 4 yıldır devam ediyor. Peki Çin yüksek lisans başvurusu ne zaman bitecek?

ÇİN'DE NÜKLEER ENERJİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU TARİHİ BİTİYOR!

Çin'de yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için başvuru tarihi 19 Şubat'ta sona eriyor. Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla başlatılan program kapsamında yapılan başvurularda sona gelindi. Peki Çin yüksek lisans öğrencilerine burs veriyor mu? Bu çerçevede, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve Harbin Mühendislik Üniversitesi "Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı"na kabul edilen öğrencilere Çin Halk Cumhuriyeti tarafından burs sağlanıyor. Peki Çin yüksek lisans öğrencilerine ne kadar burs veriyor?