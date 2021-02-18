HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Çin'de yüksek lisans başvuru tarihi 2021... Çin'de yüksek lisans başvuru şartları nedir? Çin yüksek lisans öğrencilerine ne kadar burs veriyor?

Çin'de yüksek lisans başvuru tarihi 2021... Çin'de yüksek lisans başvuru şartları nedir? Çin yüksek lisans öğrencilerine ne kadar burs veriyor?

18.02.2021 13:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çin'de yüksek lisans başvuru tarihi 2021... Çin'de yüksek lisans başvuru şartları nedir? Çin yüksek lisans öğrencilerine ne kadar burs veriyor?

Çin'de yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için başvuru tarihi 19 Şubat'ta sona eriyor. Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla başlatılan program kapsamında yapılan başvurularda sona gelindi. İşte Çin yüksek lisans başvuru tarihleri ve detayları...

Çin yüksek lisans başvuru tarihleri son durum araştırılırken yapılırken, Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla başlatılan program kapsamında başvurulan Çin yüksek lisans başvurularında sona gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012'de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" kapsamında Harbin'de başlatılan yüksek lisans programı 4 yıldır devam ediyor. Peki Çin yüksek lisans başvurusu ne zaman bitecek?

ÇİN'DE NÜKLEER ENERJİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU TARİHİ BİTİYOR!

Çin'de yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için başvuru tarihi 19 Şubat'ta sona eriyor. Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla başlatılan program kapsamında yapılan başvurularda sona gelindi. Peki Çin yüksek lisans öğrencilerine burs veriyor mu? Bu çerçevede, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve Harbin Mühendislik Üniversitesi "Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı"na kabul edilen öğrencilere Çin Halk Cumhuriyeti tarafından burs sağlanıyor. Peki Çin yüksek lisans öğrencilerine ne kadar burs veriyor?

Söz konusu programa katılmaya hak kazanan öğrencilere,

3 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet,

Konaklama,

Sağlık sigortası temin edilirken,

Aylık 3 bin Yuan harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkanlar da sunuluyor. Peki Çin'de yüksek lisans başvuru şartları nedir?

ÇİN'DE YÜKSEK LİSANS YAPMA ŞARTLARI NELERDİR?

Programa, İngilizce, matematik ve fizik bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2,5, mühendislik, fizik veya kimya bölümlerinden mezun, 35 yaşından küçük ve en geç Haziran 2021'de mezun olma şartlarını yerine getirebilen adaylar başvurabiliyor.
Paylaşılan bilgiye göre, 2021-2022 akademik yılı için programa başvuru yapmak isteyen adayların, gerekli belgeleri yarına kadar "icc-human-capital@enerji.gov.tr" mail adresine göndermeleri gerekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program için başvuru sonuçları ilgili kişilere e-posta yoluyla ilan edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!
Hucurat suresinin anlamı ve faziletiHucurat suresinin anlamı ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kar yerini yağmura bırakıyor!

Kar yerini yağmura bırakıyor!

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Sadakatsiz'de büyük sır ortaya çıktı! "Sen olayın kendisiymişsin"

Sadakatsiz'de büyük sır ortaya çıktı! "Sen olayın kendisiymişsin"

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Son Dakika: YÖK anketinde dikkat çeken sonuçlar! Öğrenciler yüz yüze mi çevrim içi mi eğitim istiyor?

YÖK anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK'ten uygulamalı eğitimle ilgili kararı

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! 67 bin öğrenciye daha tablet bilgisayar

Bakan duyurdu! 67 bin öğrenciye daha tablet bilgisayar

MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı

MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı

2021 AÖF Bahar Dönemi sınavları yüz yüze mi online mı yapılacak? AÖF 2. Dönem sınavları sınav merkezlerinde mi, nasıl yapılacak?

AÖF sınavları yüz yüze mi olacak?

Son Dakika: Özel okul ücretleriyle ilgili çok önemli iade kararı

Özel okul ücretleriyle ilgili çok önemli iade kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.