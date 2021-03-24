Çin'den Beş Göz'e uyarı: Sinirlenirsek başa çıkmanız zor olur

Çin Dışişleri Sözcüsü, "Çin artık 120 yıl önceki Çin değil. Kolay sinirlenen insanlar değiliz ama sinirlendiğimizde de başa çıkmanız zor olur " dedi.

AB, ABD, İngiltere ve Kanada'nın Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin’e yaptırım kararı almasının ardından Pekin'den açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu istihbarat ittifakı Beş Göz ülkelerine içişlerine karışmama çağrı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beş Göz uluslarının artık 21. yüzyıla girmeleri gerektiğini ve Pekin'i Çing Hanedanı zamanındaymış gibi görmeyi bırakmalarını söyledi:

"Çin artık 120 yıl önceki Çin değil. Çin halkı kolay sinirlenen insanlar değil ama sinirlenirlerse de başa çıkmanız zor olur."

Chunying ayrıca, beş ülkeden oluşan grubun '1900'de Kuzey Çin'i işgal eden ve yağmalayan çok uluslu askeri koalisyon Sekiz Devlet İttifakı'nı anımsattığını' belirtti.

'DÜNYA HARİTASINA BAKIN'

Sözcü, Beş Göz ülkelerinin Çin'e insan hakları ihlalleri iddiasında bulunmasının meşruiyetini de sorgulayarak, “Birleşmiş Milletler'in 190'dan fazla üye ülkesi var. Beş Göz İttifakı gibi birkaç müttefik, uluslararası toplumu temsil edemez. Dünya haritasına bakın, Çin'in tüm dünyada dostları olduğunu göreceksiniz. Ne için endişelenmeliyiz?" dedi.