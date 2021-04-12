Çin'den itiraf: Aşılarımızın etkinliği düşük!

Türkiye'de kullanımda olan Sinovac aşısı da dahil olmak üzere Çin'de Covid-19'a karşı üretilen aşılarla ilgili en yetkili ağızdan 'düşük koruyuculuk' itirafı geldi.

Chengdu kentinde düzenlenen bir konferansa katılan Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Gao Fu, ülkede üretilen aşılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Çin aşılarının çok yüksek koruma oranı yok" diyen Gao, farklı teknik yöntemlerle üretilen farklı aşıların, bu süreçte kullanılıp kullanılmamasının resmi seviyede değerlendirme aşamasında olduğunu aktardı.

"BREZİLYA YÜZDE 50 ÖLÇMÜŞTÜ"

Pekin, geleneksel yöntemlerle üretilen ve dünya genelinde farklı ülkelere yüz milyonlarca doz dağıtılan aşılarının oldukça güvenli olduğu ancak Batılı ülkelerde üretilen mRNA aşılarının etkili olmadığı yönünde algı oluşturmaya çalışıyor. Ülke medyası bu alanda yoğun bir mücadele içerisindeydi.

Türkiye'de de kullanımda olan Çin'de üretilen Sonivac ilaç firmasının Covid-19 aşısının semptomatik enfeksiyonların önlenmesine yönelik koruyuculuk oranı Brezilya'da yüzde 50.4 olarak ölçülmüştü.