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Çin'den itiraf: Aşılarımızın etkinliği düşük!

12.04.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Gao Fu, ülkesinde üretilen Covid-19 aşılarının koruyuculuk seviyelerinin düşük olduğunu itiraf etti. Yetkili, hükümetin bu aşıları karıştırarak (kombinasyon) etkinlik seviyelerini artırmayı planladığını dile getirdi.

Çin'den itiraf: Aşılarımızın etkinliği düşük!

Türkiye'de kullanımda olan Sinovac aşısı da dahil olmak üzere Çin'de Covid-19'a karşı üretilen aşılarla ilgili en yetkili ağızdan 'düşük koruyuculuk' itirafı geldi.

Chengdu kentinde düzenlenen bir konferansa katılan Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Gao Fu, ülkede üretilen aşılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Çin aşılarının çok yüksek koruma oranı yok" diyen Gao, farklı teknik yöntemlerle üretilen farklı aşıların, bu süreçte kullanılıp kullanılmamasının resmi seviyede değerlendirme aşamasında olduğunu aktardı.

"BREZİLYA YÜZDE 50 ÖLÇMÜŞTÜ"

Pekin, geleneksel yöntemlerle üretilen ve dünya genelinde farklı ülkelere yüz milyonlarca doz dağıtılan aşılarının oldukça güvenli olduğu ancak Batılı ülkelerde üretilen mRNA aşılarının etkili olmadığı yönünde algı oluşturmaya çalışıyor. Ülke medyası bu alanda yoğun bir mücadele içerisindeydi.

Türkiye'de de kullanımda olan Çin'de üretilen Sonivac ilaç firmasının Covid-19 aşısının semptomatik enfeksiyonların önlenmesine yönelik koruyuculuk oranı Brezilya'da yüzde 50.4 olarak ölçülmüştü.

Türkiye'de yapılan ölçümlerde Sinovac aşısının etkililiğinin yüzde 83,5 ve hastanede yatışı engelleme oranının yüzde 100 olarak tespit edildiği açıklanmıştı.

Pekin yönetimi, koronavirüsün 2019'un sonlarında ortaya çıktığı ülkede yabancı herhangi bir aşıya onay vermiş değil.

Ülkede geliştirilen aşılara yönelik ilk kez en yüksek seviyede gelen bu özeleştiride Gao, Batılı aşı geliştiricilerinin deneysel teknik olan mRNA ile çalıştığını buna karşın Çinli ilaç üreticilerinin geleneksel teknolojiyi kullandığını ifade etti.

Gao, "Herkes, mRNA aşılarının insanlık için sağlayabileceği faydaları göz önünde bulundurmalı. Mevcut şartlarda birkaç çeşit aşıya sahibiz diye dikkatle takip etmeliyiz ve onları (Batılıları) görmezden gelmemeliyiz." şeklinde konuştu.

"ŞÜPHE UYANDIRICI"

Yetkili daha önce Batılı aşıların etkinliğiyle ilgili 'şüphe uyandırıcı' açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar Çin medyasında geniş yer almıştı.

Bu arada uzmanlar, aşıların karıştırılmasının veya sıralı aşılamanın etkinlik oranlarını artırabileceğini dile getiriyor.

Dünyadaki tüm (aşı) denemeler, aşıların karıştırılmasına veya uzun vadede bir süre sonra yeni takviye aşısının yapılmasına yönelik sürdürülüyor.

İngiltere'de de araştırmacıların, BionTech-Pfizer ile AstraZeneca aşılarının olası kombinasyonunu incelediği biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin Türkiye Aşı

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