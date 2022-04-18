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Çin durmuyor: Yeni taykonot ekibini yakında gönderecek! İşte tarihi

18.04.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'na yeni taykonot ekibini haziranda yollayacağı bildirildi. Uzay istasyonunda görev yapacak üçüncü ekip olacak taykonotlar, "Şıncou-14" mekiğiyle istasyona taşınacak.

Çin durmuyor: Yeni taykonot ekibini yakında gönderecek! İşte tarihi

Çin, yeni taykonot ekibini haziranda uzay istasyonuna yollayacak. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından yapılan açıklamaya göre, haziranda uzay istasyonundaki 6 aylık görevin ardından hafta sonunda Dünya'ya dönen taykonotların yerini alacak yeni ekip gönderilecek.

Uzay istasyonunda görev yapacak üçüncü ekip olacak taykonotlar, "Şıncou (kutsal gemi)-14" mekiğiyle istasyona taşınacak.

Uzayda 6 ay geçirecek ekip istasyona ilave edilecek yeni modüllerin kurulumunu gerçekleştirilecek.

Taykonotların ihtiyaçları için insanlı sefer öncesinde, mayısta "Tiencou (gök gemisi)-4" kargo mekiği ile ikmal seferi düzenlenecek.

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ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu, tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun Tienhı (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan 2021'de fırlatılmış, ardından 29 Mayıs 2021'de Tiencou-2 kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmiş, 90 günlük görevin ardından 17 Eylül 2021'de Dünya'ya dönmüştü.

Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ikinci ekip ise Şıncou-13 mekiği ile 15 Ekim 2021'de istasyona yollanmış, 180 günlük görevin ardından 16 Nisan'da geri gelmişti.

İstasyonun kurulumunun tamamlanması için ana iskeletini oluşturacak iki laboratuvar modülü 2022'de uzaya yollanacak.

"Vıntien" (gökleri aramak) modülü temmuzda, "Mıngtien" (gökleri düşlemek) modülü ekimde uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için yıl sonunda Şıncou mekiği bir insanlı sefer ve Tiencou mekiği ile bir kargo seferi daha yapılması planlanıyor. (AA)

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Çin
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