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Çin hükümeti oyunları uyuşturucuyla neredeyse denk tutuyor

05.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünlerde ortaya çıkan bir makale ile birlikte Çin hükümeti oyunları uyuşturucuya benzetti. Yapılan bu benzetmeler sonrasında oyun dünyası fena karıştı. İşte konuyla alakalı merak edilenler.

Çin hükümeti oyunları uyuşturucuyla neredeyse denk tutuyor

Geçtiğimiz günlerde Çin hükümetine ait bir haber ajansı önemli bir makale paylaştı. Bu makalede oyunlar için manevi bir afyon ifadesi tercih edildi. Bugüne kadar ilk defa Çin medyası bu kadar açık bir şekilde oyun dünyasını hedef aldı. Yapılan bu açıklamanın hemen ardından oyun şirketlerinin hisseleri korkunç bir düşüş yaşadı.

Bildiğiniz üzere Çin baskıcı bir hükümete sahip. Birçok karar bu hükümet merkezli olarak alınıyor ve insanların hayatını derinden etkileyebiliyor. Mesela oyun dünyasında yapılan bir baskı nedeniyle çocukların saat 10’dan sonra oyun oynamaları engellenmişti.

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Çin’in devlet medyası Economic Information Daily tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa oyun dünyasını zorlu bir süreç bekliyor. Oyunların verdiği zararları manevi afyon olarak ifade eden Çin medyası birçok oyun şirketinin hisselerinin sert bir şekilde düşmesine neden oldu.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Yayınlanan makalenin hemen ardından Tencent şirketin hisseleri korkunç bir düşüş yaşadı. Hisseler yaklaşık olarak yüzde 10 oranında düştü. Öte yandan şu sıralar sadece Tencent değil aynı şekilde birçok oyun firması durumdan nasibini alıyor.

NetEase ve XD Inc gibi birçok oyun şirketi yüzde 9 civarında sert düşüş yaşadı. Çin tarafından yapılan bu tür baskılar artarsa oyun şirketleri çok daha zor durumda kalabilir.

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