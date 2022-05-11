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Çin ile DSÖ karşı karşıya geldi! 'Sorumsuzluk' suçlaması

11.05.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı ve tüm dünyaya yayıldığı Çin'den Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 'sorumsuzluk' suçlaması geldi. Salgın sürecinde DSÖ yetkililerinin Çin'e ziyaret gerçekleştirmesi dikkat çekmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'deki Kovid-19 vakalarının gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Çin ile DSÖ karşı karşıya geldi! 'Sorumsuzluk' suçlaması

Çin ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) karşı karşıya geldi. DSÖ, Çin'i 'sıfır vaka' politikası üzerinden eleştirmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a tepki göstererek “sorumsuz ifadelerden kaçınması gerektiğini” söyledi.

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"OLGULARI KAVRAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pekin’in “sıfır vaka” politikasını eleştiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus’a tepki gösterdi. Sözcü Lijian düzenlenen basın toplantısında, “İlgili şahsın, Çin’in Covid-19 politikasını tarafsız ve rasyonel olarak değerlendirmesini, sorumsuzca açıklamalar yapmak yerine olguları kavramasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, Çin’in sıfır tolerans politikasının sürdürülebilir olmadığını söyleyerek, ülkenin farklı bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini belirtmişti.

ÇİN'DE SALGIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Covid-19 ile yoğun test ve sıkı karantina tedbirleriyle mücadele eden Çin, Kovid-19’un Omicron mutasyonunun ülkede
görülmesinin ardından Wuhan’da, 2020 yılının başındaki karantina sürecinden sonra Kovid-19 salgınındaki en zor günlerini yaşıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin WHO Dünya Sağlık Örgütü
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