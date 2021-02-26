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Çin'in kuzeybatısında 3 bin 500 antik mezar bulundu

26.02.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Çin'in kuzeybatısında 3 bin 500 antik mezar bulundu

Çin'in kuzeybatısında Şaanşi eyaletinde en az 3 bin 500 antik mezar bulundu.

South China Morning Post'taki habere göre, Şaanşi eyaletinin başkenti Şian'da havaalanı genişletme inşaatı projesinde kazı çalışmaları devam ediyor.

Arkeologlar, en az 1000 kişinin katıldığı Şian'daki kazı çalışmalarında "Savaşan Devletler Dönemi" (Milattan Önce 475-221) olarak adlandırılan döneme ait 3 bin 500'den fazla antik mezarı gün ışığına çıkardı.

Şaanşi Arkeoloji Akademisinde araştırmacı Li Ming, bölgede yürüttükleri kazı çalışmalarında çok sayıda antik mezar ve 4 bin 600 kadar eski eser bulduklarını belirtti.

Li, bulunan mezar ve eserlerin eski kültürler hakkındaki bilgilere katkı sağlayacağını ifade etti.

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