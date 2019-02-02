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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2019 04:44 | Son Güncelleme

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi deprem

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