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"Çin İran'a araç yedek parça satmakta geride duruyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

İran Meclisi Sanayi ve Maden Komisyonu üyesi Veli Meleki, ABD yaptırımlarından sonra Çin'in İran'a otomobil yedek parçası satmaktan geri durduğunu ve montaja hazır parçalar halindeki ürünlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandığını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Sanayi ve Maden Komisyonu Üyesi Veli Meleki, Çin'in ABD yaptırımlarından sonra İran'a otomobil yedek parça satışından geri durduğunu ve montaja hazır parçalar halindeki (CKD) ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Tasnim Haber Ajansına göre Meleki, otomobil piyasasında beliren yedek parça sıkıntıyla ilgili, "Çin, her ne kadar ABD'nin ticari rakibi olsa da ekonomik ilişkilerinin kopması endişesiyle İran'a yedek parça satmaktan geri duruyor." dedi.

İran'da üretilen bazı otomobillerin yedek parçalarının yüzde 80'inin yurt dışından ithal edildiğini belirten Meleki, bundan dolayı yerli üretime karşı çıkanları eleştirdi.

Meleki, "İran'a yaptırımların uygulanmasından sonra ithal otomobillerin CKD ürünlerinin tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor." diye konuştu.

Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle son 10 yılda İran otomotiv sektörüne Çin'in hakim olduğu belirtiliyor. İran'da Çin yapımı Cheryco, MVM, Jacj ve Lifan gibi markalar yaygın kullanılan araçlar arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin İRAN otomotiv

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