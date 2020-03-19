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  4. Çin İstabul Başkonsolosu Cui Wei canlı yayında açıkladı! Koronavirüse karşı ilaç, aşı ve 15 dakikalık test

Çin İstabul Başkonsolosu Cui Wei canlı yayında açıkladı! Koronavirüse karşı ilaç, aşı ve 15 dakikalık test

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 00:40 | Son Güncelleme

Koronavirüsün başladığı ilk yer olan Çin'den salgınla mücadele noktasında 3 iyi haber birden geldi. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, korona hastalarına uygulanan iki ilacın iyileştirme sürecini 11'den 4 güne çektiğini, hastaların ateşini ise 2 günde düşürdüğünü söyledi. Wei Çinli bilim insanlarının ilk aşıyı da ürettiğini, insanlarda deneme sürecine onay verildiğini açıkladı. Wei, yine Çinli bilim insanlarının geliştirdiği son test kitinin hastalığı 15 dakikada belirlediğini belirtti.

Çin İstabul Başkonsolosu Cui Wei canlı yayında açıkladı! Koronavirüse karşı ilaç, aşı ve 15 dakikalık test

Koronavirüsle mücadele noktasında Çin kaynaklı 3 önemli gelişme ya da başka bir deyişle 3 iyi haber geldi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Habertürk'e Skype üzerinden Kübra Par'a bu 3 gelişmeye ilişkin bilgi verdi.

Wei, Çin'de salgına karşı kullanılan birçok ilaç içerisinde biri sıtma diğeri ise virütük olmak üzere iki ilacın büyük başarı sağladığını söyledi. Özellikle ilaçlardan birinin kullanıldığı hastalarda 11 gün olan iyileşme sürecini 4 güne, ateş düşürme süresini ise 4 günden 2 güne indirdiğini anlattı.

Başkonsolos Wei, Çinli bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirdiği bir aşının ise klinik deney aşamasına onay verildiğini söyledi.

Cui Wei, bunun anlamının ise aşının gönüllü olan insanlarda kullanılması anlamına geldiğini ifade etti.

Cui Wei'nin verdiği bir diğer iyi haber ise yeni koronavirüs testine ilişkin oldu. Wei, bilim insanlarının ürettiği yeni testin bir damla kanla 15 dakikada virüs olup olmadığını belirlediğini söyledi. Bu testin sadece koronavirüs değil aynı zamanda 6 hastalığı da belirlediğinin altını çizdi. Testin henüz seri üretimine başlanmadığını ifade eden Başkonsolos Wei yakında üretime geçilmesi halinde Türkiye dahil tüm dünyaya satışının gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

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