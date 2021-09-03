HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin, 'kız gibi' görünen erkeklerin televizyonda görünmesini yasakladı

Çin, 'kız gibi' görünen erkeklerin televizyonda görünmesini yasakladı

03.09.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin hükümeti Çarşamba günü, kadınsı göründüğünü düşündüğü erkeklerin devlet televizyonunda görünmesini yasakladı. Bu, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping'in işletmelerin, okulların, kültürün ve dinin daha güçlü bir Çin vizyonuna bağlı kalmasını talep etmesi ve "ulusal gençleştirme"nin bir parçası olarak yorumlandı.

Çin, 'kız gibi' görünen erkeklerin televizyonda görünmesini yasakladı

Anormal estetiğe kararlı bir şekilde son vermeleri gerektiğini söyleyen Çinli yetkililer, televizyon ekranlarında "kız gibi'' görünen erkeklerin çıkmasına izin verilmeyeceğini söylediler.

Yetkililer, Çinli pop yıldızlarının ve hayranlarının Güney Koreli ve Japon şarkıcıları ve aktörleri taklit ettiğinden ve ülkedeki genç erkeklerin yeterince erkeksi olmaya teşvik edilmediğinden endişeliler. Bunun için ekranlarda Çin geleneksel kültürünün, devrimci kültürünün daha sık gösterileceğini kaydettiler.

Screenshot_1

ÇOCUKLARA OYUN OYNAMA YASAĞI

Bununla birlikte yeni kurallara göre, çocukların ve gençlerin haftada yalnızca üç saat çevrimiçi oyun oynamalarına izin verilecek ve okul günlerinde asla oynayamayacaklar. Video oyunları ülkede"manevi afyona" benzetildi ve oyun sanayinin "bir nesli yok etmesine" izin verilmemesi gerektiği öne sürüldü. Oyun geliştiricilerinin yalnızca Çin yanlısı temalara sahip oyunları yayınlamaları şart koşulacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladıTüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladı
Bu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandıBu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandı
ABD'den Taliban açıklaması: Belli şartları sağlaması lazımABD'den Taliban açıklaması: Belli şartları sağlaması lazım
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.