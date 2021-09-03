Çin, 'kız gibi' görünen erkeklerin televizyonda görünmesini yasakladı

Anormal estetiğe kararlı bir şekilde son vermeleri gerektiğini söyleyen Çinli yetkililer, televizyon ekranlarında "kız gibi'' görünen erkeklerin çıkmasına izin verilmeyeceğini söylediler.

Yetkililer, Çinli pop yıldızlarının ve hayranlarının Güney Koreli ve Japon şarkıcıları ve aktörleri taklit ettiğinden ve ülkedeki genç erkeklerin yeterince erkeksi olmaya teşvik edilmediğinden endişeliler. Bunun için ekranlarda Çin geleneksel kültürünün, devrimci kültürünün daha sık gösterileceğini kaydettiler.

ÇOCUKLARA OYUN OYNAMA YASAĞI

Bununla birlikte yeni kurallara göre, çocukların ve gençlerin haftada yalnızca üç saat çevrimiçi oyun oynamalarına izin verilecek ve okul günlerinde asla oynayamayacaklar. Video oyunları ülkede"manevi afyona" benzetildi ve oyun sanayinin "bir nesli yok etmesine" izin verilmemesi gerektiği öne sürüldü. Oyun geliştiricilerinin yalnızca Çin yanlısı temalara sahip oyunları yayınlamaları şart koşulacak.



