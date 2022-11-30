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Çin Konsolosluğu önünde 'Sınır dışı' sözleri! Görevli memur: Sizi buradan süpüreceğiz

30.11.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygur Türkleri Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı ve zulümlerine dikkat çekmek için İstanbul'da bulunan Çin Konsolosluğu önüne gelerek basın açıklaması yapmak istedi ancak, burada toplanan kişiler, polis engeline takıldı. Toplanan gruba, ''Şimdi sizi buradan süpüreceğiz'' diyen görevli memurun sözleri dikkat çekerken, toplanan kişiler, ''Biz insanız bizim muhatabımız Çin'' ifadelerini kullandı. Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve bakan Soylu da açıklamada bulundu.

İstanbul'da Çin Konsolosluğu önünde bir araya gelen Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Uygur Türkleri'ne karşı yaşanan baskı ve zulümlere dikkat çekmek isteyerek konsolosluk önünde toplandı ancak, Çin'in zulmüne karşı açıklama yapmak isteyen kişiler polis engeline takıldı.

''ŞİMDİ SİZİ BURADAN SÜPÜRECEĞİZ''

Ailelerinden haber alamadıklarını söyleyen kişiler, polisin engeli karşısında kalınca, 'Bizim muhatabımız Çin' ifadelerini kullandı. Toplanan kalabalığın dağılmasını isteyen görevli polis amiri de, ''Şimdi sizi buradan süpüreceğiz. Gözaltına alın. Sizi sınır dışı edeceğiz. Hadi Çin' gidin. Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılı davranın. Kalkın buradan'' dedi.

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BAKAN SOYLU'DAN VE İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Bakan Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Soylu söz konusu paylaşımında ''Bu sabah İstanbul’da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür... Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü belirtiyor tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

''KULLANILAN İFADELER KASTI AŞMIŞTIR''

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de, ''Güvenliği sağlarken kullanılan bazı ifadeler kastı aşmıştır. Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır'' açıklaması yapıldı.

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Uygur Türkleri

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