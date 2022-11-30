Çin Konsolosluğu önünde 'Sınır dışı' sözleri! Görevli memur: Sizi buradan süpüreceğiz

İstanbul'da Çin Konsolosluğu önünde bir araya gelen Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Uygur Türkleri'ne karşı yaşanan baskı ve zulümlere dikkat çekmek isteyerek konsolosluk önünde toplandı ancak, Çin'in zulmüne karşı açıklama yapmak isteyen kişiler polis engeline takıldı.
Ailelerinden haber alamadıklarını söyleyen kişiler, polisin engeli karşısında kalınca, 'Bizim muhatabımız Çin' ifadelerini kullandı. Toplanan kalabalığın dağılmasını isteyen görevli polis amiri de, ''Şimdi sizi buradan süpüreceğiz. Gözaltına alın. Sizi sınır dışı edeceğiz. Hadi Çin' gidin. Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılı davranın. Kalkın buradan'' dedi.
Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Bakan Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Soylu söz konusu paylaşımında ''Bu sabah İstanbul’da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür... Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü belirtiyor tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.
Bu sabah İstanbul’da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 30, 2022
Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü belirtiyor tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz ⬇️ pic.twitter.com/Qf6ZKGEwCN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de, ''Güvenliği sağlarken kullanılan bazı ifadeler kastı aşmıştır. Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır'' açıklaması yapıldı.
Bugün saat 05.00 sıralarında Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine gelişen konu ile ilgili Basın Açıklaması ⤵️ pic.twitter.com/82GC4Je6Om— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) November 30, 2022