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Çin, şimdi de uzaktan algılama özellikli gemi takip uydularını fırlattı!

14.08.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, gemilerin seyir takibi için kullanılan uzaktan algılama özellikli "HEAD-3" uydularını uzaya gönderdi. Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği öğrenildi.

Çin, şimdi de uzaktan algılama özellikli gemi takip uydularını fırlattı!

(Fotoğraf: Arşiv)

Xinhua ajansının haberine göre, HEAD-3 A,B,C,D ve E uyduları, Kuaycou-1A roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezinden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

28'İNCİ GÖREV

Fırlatış, Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 28'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Merkezi Pekin'de bulunan HEAD Aerospace şirketince geliştirilen ve Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından üretilen HEAD uyduları, gemilerin Otomatik Tanımlama Sinyallerini (AIS) algılayarak konum ve seyir takip bilgilerini aktarabiliyor.

Mikro büyüklükteki uyduların, 48 parçadan oluşan "Skywalker" adlı takım uydu ağının parçasını oluşturması planlanıyor. (Haber kaynağı: AA)

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uzay Çin Uydu

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