Çin yolcu uçağı Filipinler'de pistten çıktı

MANILA (AA) - Filipinler'de Boeing B737 model Çin yolcu uçağının iniş sırasında kayarak pist dışına çıktığı bildirildi.
Filipinler Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Eric Apolonio, bir Çin havayolu şirketine ait Boeing B737 model yolcu uçağının, Manila Havaalanı'na inişi sırasında yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak pist dışına çıktığını ifade etti.
Apolonio, yolcular, pilot ve kabin ekibinin, pist dışındaki alanda duran uçaktan acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiğini belirtti.
Yolcular ve uçuş ekibinden kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
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