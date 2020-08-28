Çin yönetiminden tehdit gibi açıklama: WeChat'i yasaklarsanız Apple boykot edilebilir!

ABD ve Çin arasındaki gerilim bildiğiniz üzere WeChat ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarına da taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaların casusluk yaptığını iddia ederek ABD sınırları içerisinde kullanılmalarını yasaklayacak bir kararnameye imza attı. Fakat ABD'li bir şirketin TikTok'u satın alması durumunda ise Trump'ın bu yasaktan vazgeçeceği bilinen bir gerçek. Çin yönetimi ise yaşanan gelişmelere oldukça tepkili. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan'a göre tepkili olan sadece Çin yönetimi değil. Hatta Çinli kullanıcılar tepkilerini Apple'a karşı gösterebilir.

ZHAO LİJAN'DAN EKONOMİK ZORBALIK NİTELEMESİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, resmi Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı. Lijan videosunda Trump yönetimini korsancılık ile suçladı ve WeChat yasağını ideolojik yönelimi bulunan bir ekonomik zorbalık olarak niteledi.

WECHAT KULLANICILARI APPLE'I BOYKOT EDEBİLİR

Zhao Lijan, daha sonra ise Weibo'da yapılan bir anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, WeChat'in ABD'de yasaklanması durumunda ankete katılanların yüzde 95'i tüm Apple ürünlerini boykot edebilir. Üstelik bu ürünlere iPhone'lar da dahil.