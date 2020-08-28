HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çin yönetiminden tehdit gibi açıklama: WeChat'i yasaklarsanız Apple boykot edilebilir!

Çin yönetiminden tehdit gibi açıklama: WeChat'i yasaklarsanız Apple boykot edilebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan Twitter hesabı üzerinden potansiyel WeChat yasağı hakkında bazı açıklamalar yaptı. Lijan, WeChat'in yasaklanması halinde Çinli kullanıcıların Apple'ı hedef alabileceğini söyledi. Sözcü, bu iddiasını ise dikkat çeken bir ankete dayandırdı.

Çin yönetiminden tehdit gibi açıklama: WeChat'i yasaklarsanız Apple boykot edilebilir!

ABD ve Çin arasındaki gerilim bildiğiniz üzere WeChat ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarına da taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaların casusluk yaptığını iddia ederek ABD sınırları içerisinde kullanılmalarını yasaklayacak bir kararnameye imza attı. Fakat ABD'li bir şirketin TikTok'u satın alması durumunda ise Trump'ın bu yasaktan vazgeçeceği bilinen bir gerçek. Çin yönetimi ise yaşanan gelişmelere oldukça tepkili. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan'a göre tepkili olan sadece Çin yönetimi değil. Hatta Çinli kullanıcılar tepkilerini Apple'a karşı gösterebilir.

ZHAO LİJAN'DAN EKONOMİK ZORBALIK NİTELEMESİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, resmi Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı. Lijan videosunda Trump yönetimini korsancılık ile suçladı ve WeChat yasağını ideolojik yönelimi bulunan bir ekonomik zorbalık olarak niteledi.

WECHAT KULLANICILARI APPLE'I BOYKOT EDEBİLİR

Zhao Lijan, daha sonra ise Weibo'da yapılan bir anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, WeChat'in ABD'de yasaklanması durumunda ankete katılanların yüzde 95'i tüm Apple ürünlerini boykot edebilir. Üstelik bu ürünlere iPhone'lar da dahil.

1,2 MİLYARI AŞKIN KULLANICISI VAR

WeChat toplamda 1,2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip bir mesajlaşma uygulaması. Çin'de ise WhatsApp yerine WeChat kullanılıyor ve bu yüzden Çin'de uygulamanın hatrı sayılır bir kitlesi var. Yasaklandığında ise Çinli kullanıcılar App Store üzerinden WeChat'i indiremeyecek. Bu durumda Çinli kullanıcıların bir Apple boykotu başlatması muhtemel görünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
İki dev şirket TikTok için ortaklık kurdu!İki dev şirket TikTok için ortaklık kurdu!
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor! Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şeyma sevgilisini terk etti!
Şeyma sevgilisini terk etti!
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
İzmir'de kan donduran olay!
İzmir'de kan donduran olay!
İlginizi Çekebilir
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme X7 modeli için özel bir versiyon tasarlıyor
Realme X7 modeli için özel bir versiyon tasarlıyor
iPhone 12 Pro LiDAR tarayıcı ile gelecek
iPhone 12 Pro'nun kamera özellikleri sızdırıldı!
Gizlisi saklısı kalmadı: Samsung Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı ortaya çıktı! İşte fiyatı
Yeni nesil telefon siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Ertelenen zam geliyor: Sony'den PlayStation Plus fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar
Sony'den şaşırtan zam kararı! İşte yeni fiyatlar
Amerikan perakende devi Walmart, TikTok'u almak için Microsoft ile iş birliği yapacak
İki dev şirket TikTok için ortaklık kurdu!
Sony yeni telefonunu duyurdu! Özellikleri herkesi heyecanlandırdı...
Sony yeni telefonunu duyurdu! Özellikleri herkesi heyecanlandırdı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.