Çin yönetiminden tehdit gibi açıklama: WeChat'i yasaklarsanız Apple boykot edilebilir!

ABD ve Çin arasındaki gerilim bildiğiniz üzere WeChat ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarına da taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaların casusluk yaptığını iddia ederek ABD sınırları içerisinde kullanılmalarını yasaklayacak bir kararnameye imza attı. Fakat ABD'li bir şirketin TikTok'u satın alması durumunda ise Trump'ın bu yasaktan vazgeçeceği bilinen bir gerçek. Çin yönetimi ise yaşanan gelişmelere oldukça tepkili. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan'a göre tepkili olan sadece Çin yönetimi değil. Hatta Çinli kullanıcılar tepkilerini Apple'a karşı gösterebilir.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, resmi Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı. Lijan videosunda Trump yönetimini korsancılık ile suçladı ve WeChat yasağını ideolojik yönelimi bulunan bir ekonomik zorbalık olarak niteledi.
Zhao Lijan, daha sonra ise Weibo'da yapılan bir anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, WeChat'in ABD'de yasaklanması durumunda ankete katılanların yüzde 95'i tüm Apple ürünlerini boykot edebilir. Üstelik bu ürünlere iPhone'lar da dahil.
If WeChat is banned, then there will be no reason why Chinese shall keep iPhone and apple products. pic.twitter.com/qkKuMNQ87f— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 27, 2020
WeChat toplamda 1,2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip bir mesajlaşma uygulaması. Çin'de ise WhatsApp yerine WeChat kullanılıyor ve bu yüzden Çin'de uygulamanın hatrı sayılır bir kitlesi var. Yasaklandığında ise Çinli kullanıcılar App Store üzerinden WeChat'i indiremeyecek. Bu durumda Çinli kullanıcıların bir Apple boykotu başlatması muhtemel görünüyor.
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