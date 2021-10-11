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Cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı! Katil bakın kim çıktı

11.10.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde 2004 yılında 25 yaşındaki gencin kamyonet içerisinde defalarca bıçaklanıp öldürülerek, yanındaki para, çek ve senet dolu çantanın da çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin, ölen gencin çalıştığı tavuk şirketinde muhasebeci olduğu ortaya çıktı.

Cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı! Katil bakın kim çıktı

Olay, 10 Haziran 2004 yılında Kartepe ilçesi D-100 Karayolu alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir (25), 10 Haziran'da gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre seyir halinde ilerleyen Özdemir, kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Daha sonra zanlılar, kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.

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CİNAYET 17 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Faili meçhul dosyaya düşen olay, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi. Geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tavuk firmasındaki çalışanların ifadelerine başvurdu. Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, tavuk firmasının muhasebecisi M.Ş. (43) ve ona yardım ettiği ileri sürülen H.F.'nin olaya karıştığını tespit etti. 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, koronavirüs hastası olduğu tespit edilen M.Ş., İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde koruyucu tulum giydirilerek polis merkezine getirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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"HİÇ BOŞUNA ÇEKMEYİN, SUÇLU ORADA"

Şüpheli H.F., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben yapmadım, suçsuzum. Hiç boşuna beni çekmeyin, suçlu orada. Suçlu ben değil, M.Ş.'dir" dedi.

Öte yandan M.Ş., Kocaeli Adliyesi'ne de tulumla gönderildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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