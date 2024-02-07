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  4. Cinayet duruşması sonrası adliye karıştı! Birbirlerine girdiler…

Cinayet duruşması sonrası adliye karıştı! Birbirlerine girdiler…

07.02.2024 16:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul’daki Anadolu Adliyesi’nde bugün görülen bir cinayet duruşması sonrasında ortalık karıştı. Pendik'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Senar Bozdemir'in hayatını kaybettiği olayın duruşmasında kavga çıktı. Tarafların adliye koridorundaki kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cinayet duruşması sonrası adliye karıştı! Birbirlerine girdiler…

İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan Anadolu Adliyesinde bugün saat 11.00 sıralarında görülen bir cinayet duruşması sonrasında taraflar birbirine girdi. 31 Mart 2023 tarihinde Pendik'te meydana gelen bıçaklı kavga sonrasında Senar Bozdemir (37) hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında 3 şüpheli tutuklanmıştı.

ADLİYE KORİDORUNDA YERDE TEKMELENDİ

Cinayetle sonuçlanan alacak verecek meselesi sonrası yapılan soruşturma tamamlandı. Bugün şüpheliler, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, adliye koridorunda taraflar arasında çıkan arbedede, yere düşen bir kişinin tekmelendiği görülüyor. Polis ve güvenlik görevlileri ise tarafları ayırmaya çalışıyor. Kavga, tarafların sakinleşmesiyle sona erdi.

(DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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cinayet kavga anadolu adliyesi
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