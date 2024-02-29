Cinayet hükümlüsü zehirli iğneyle idam edildi: İnfazdan hemen önce bir şey istedi...

Cantu'nun idamı, cezasını çektiği Alabama eyaletine bağlı Huntsville kentindeki eyalet hapishanesinde zehirli iğneyle gerçekleştirildi.
İdamından hemen önce infaz odasında cinayetleri işlemediğini savunan 50 yaşındaki Cantu, oturduğu sandalyeye "ait olmadığının" kanıtlanması için soruşturmaya devam edilmesini istedi.
Polis, Cantu'nun evinde kurbanların DNA'larıyla eşleşen kanlı pantolonlar bulmuş, cinayetlerde kullanılan silahın şarjöründe parmak izlerine rastlamıştı.
Cantu, 2000 yılında 27 yaşındaki kuzeni James Mosqueda ile 22 yaşındaki kız arkadaşı Amy Kitchen'ı öldürdüğü gerekçesiyle mahkum edilmişti.
İki kişiyi vahşice öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Cantu, mahkemedeki ifadesinde kuzeninin para yüzünden anlaşmazlık yaşadığı uyuşturucu satıcısı tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.
(AA)