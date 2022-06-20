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Cinayete giden annenin kızının da öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Eski gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı

20.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa Kır (74), miras kavgası nedeniyle eski gelini Hatice Barış'ı (47) öldürmüştü. Barış'ın ölümünün ardından kızı Tuğçe Duman'ın (27) da cinayete kurban gittiği, birlikte olduğu Furkan Apaydın (23) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Barış'ın cenazesi toprağa verilirken, korkunç cinayet zincirinde yaşanan son gelişmede Kır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete giden annenin kızının da öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Eski gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Çeralan Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Barış, 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski eşi Seyfi K'nın evine gitti. Burada eski kayınpederi Mustafa Kır, ile karşılaşan Hatice Barış, iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Mustafa Kır, evdeki av tüfeği ile Hatice Barış'ı vurdu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hatice Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Kır, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Saimbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan katil şüphelisi Mustafa Kır, bugün adliyeye sevk edildi. Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edilen Hatice Barış'ın cenazesi Kozan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

KIZI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ, KATİL ZANLISINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken Hatice Barış'ın kızı Tuğçe Duman (27) da geçen yıl cinayete kurban gittği ortaya çıktı.  Geçen yıl mayıs ayında iddiaya göre boşanma aşamasındaki Tuğçe Duman, dayısının imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı eşi Suriyeli Melek Elşemo (24) ile, imam nikahıyla birlikte olduğu Furkan Apaydın'ın yanına gitti. İddiaya göre, Furkan Apaydın, iki kadını tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Barış, gazetecilere açıklama yaparak katil zanlısına tepki gösterdi. 

KATİL ZANLISININ BABASI DA CİNAYET İŞLEMİŞ

Tuğçe Duman ile Melek Elşemo'yu öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Furkan Apaydın'ın babası Mustafa Apaydın'ın da 26 Mayıs 2016'da Kozan'da kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü sevgilisi Zübeyde Ü.'yü (42) öldürdüğü ve annesi Nahide Ü.'yü yaraladığı ortaya çıktı. Mustafa Apaydın, Zübeyde Ü.'yü öldürme' suçundan ömür boyu hapis, olası kasıtla kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından da 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

TUTUKLANDI

Eski gelini Hatice Barış'ı (47) öldüren Mustafa Kır (74), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

(DHA)

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