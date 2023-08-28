Cinayetin ardından yasak aşk çıktı! 'Eşimle ilişkisi vardı'

Kan donduran olay, önceki gün Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sur Sokak'ta meydana geldi. Geçimini hurdacılık yaparak sağlayan 2 çocuk babası Ümit Demir ile eşi 4 yıl önce ölen 3 çocuk babası Bünyamin Karatay arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne giden Demir, Karatay'ın kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Bünyamin Karatay, öğleden sonra Ümit Demir'in evine gitti. Ümit Demir, av tüfeği ile Bünyamin Karatay'ı evin girişinde ikisi kalbinden biri dizinden olmak üzere pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Bünyamin Karatay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ümit Demir kendine ait kamyonetle Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde suç aleti tüfekle yakalandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi işlemleri tamamlanan Bünyamin Karatay, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YASAK AŞK İDDİASI

Polis eşliğinde adliyeye çıkarılan Ümit Demir tutuklandı. Demir ifadesinde, Karatay’ı eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Ümit Demir kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARA MESELESİ İDDİASI

Bünyamin Karatay’ın yakınları ise cinayetin para meselesi yüzünden yaşandığını öne sürdü.

(DHA)

