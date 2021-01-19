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  4. Cinayetle biten pazar kavgası bin lira yüzünden çıkmış

Cinayetle biten pazar kavgası bin lira yüzünden çıkmış

19.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Cinayetle biten pazar kavgası bin lira yüzünden çıkmış

Konya’da 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığı kavganın bin lira yüzünden işlendiği iddia edildi.

Olay, dün akşam merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşillik ürünleri satan Hüseyin B. (37), bir süre önce haldeki komisyoncuya giderek sebze aldı. Hüseyin B.’nin halden malzemeleri satın aldığı kişinin yan tezgahta bulunan oğlu da Hüseyin B.’ye gelerek babasına paranın bin lirasını ödemediğini söylediği. Hüseyin B.’nin parayı ödediğini söylemesi üzerine iki grup arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı. Şevket M.’nin pazar yerine arkadaşlarını çağırmasıyla kavga daha da büyüdü. Kavgada Yaşar Bardakcı (44) bıçakla, kardeşi Muhammet Bardakcı (34) sopayla, karşı gruptan İsmail Kurul (19) ile kavgayı ayırmaya çalışan Rahim Özkan (42) da bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İsmail Kurul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Şevket Mutlu ve Rahim Özkan’ın ise sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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