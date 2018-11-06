Çin'de köpek gezdirme yasağı

PEKİN (AA) - Çin'in güneybatısındaki Vınşan kentinde evcil köpeklerin, gündüzleri park, alışveriş ve spor merkezleri gibi kamuya açık yerlerde gezdirilmesi yasaklandı.
Yunnan eyaletinde bulunan Vınşan kent yönetiminin geçen ay sonunda aldığı karar doğrultusunda, evcil hayvan sahipleri, köpeklerini gün içinde kamuya açık yerlerde gezdiremeyecek.
Köpek beslemeyle ilgili sıkı kuralları bulunan Çin'de Vınşan'da alınan kararın en kısıtlayıcısı olduğu ifade ediliyor.
Çin'de birçok kentte köpeklerin büyüklüklerine göre hangi bölgelerde yaşayabileceğine dair kurallar bulunuyor.
Başkent Pekin'de de büyük köpeklerin şehir merkezine girmelerine izin verilmiyor.
Komünist rejimle yönetilen Çin'de köpek beslemek "burjuva eğilimi" olarak görülüyor.
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