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Çin'de köpek gezdirme yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

Vınşan kentinde alınan karara göre, evcil köpekler, gündüzleri kamuya açık yerlerde gezdirilemeyecek

PEKİN (AA) - Çin'in güneybatısındaki Vınşan kentinde evcil köpeklerin, gündüzleri park, alışveriş ve spor merkezleri gibi kamuya açık yerlerde gezdirilmesi yasaklandı.

Yunnan eyaletinde bulunan Vınşan kent yönetiminin geçen ay sonunda aldığı karar doğrultusunda, evcil hayvan sahipleri, köpeklerini gün içinde kamuya açık yerlerde gezdiremeyecek.

Köpek beslemeyle ilgili sıkı kuralları bulunan Çin'de Vınşan'da alınan kararın en kısıtlayıcısı olduğu ifade ediliyor.

Çin'de birçok kentte köpeklerin büyüklüklerine göre hangi bölgelerde yaşayabileceğine dair kurallar bulunuyor.

Başkent Pekin'de de büyük köpeklerin şehir merkezine girmelerine izin verilmiyor.

Komünist rejimle yönetilen Çin'de köpek beslemek "burjuva eğilimi" olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Evcil köpek

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