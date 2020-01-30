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Çin’de koronavirüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Çin’den yayılan koronavirüs nedeniyle Wuhan’da ve diğer bölgelerde kent sakinlerinin evlerinin mühürlendiği iddia edildi.

Çin’de koronavirüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddiası

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu an kadar 170 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

Virüsün yayıldığı Wuhan kentinde ve diğer kentlerde koronavirüsü bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü.

Başka bir görüntüde ise bir evin kapısına, "Bu haneye temas etmeyin" yazılı afişlerin asıldığı belirtildi.

(İHA)

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