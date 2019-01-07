PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Washington yönetimini bölgede "provokasyona son vermeye" çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Lu, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD donanmasına ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyerinin Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşarak Çin'in egemenlik haklarını, kanunlarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bu eylemin ilgili sularda barış, güvenlik ve düzene zarar verdiğini kaydetti.

Çin'in, bölgeye savaş gemisi ve uçakları göndererek ABD'yi, savaş gemisinin bölgeden ayrılması için uyardığını belirten Sözcü Lu, bu konuda gerekli tepkinin ABD makamlarına da iletildiğini ifade etti.

"Çin, ABD'nin ilgili eylemine kararlılıkla karşı çıkıyor ve ABD tarafını bu tür provokatif eylemlere bir an önce son vermeye çağırıyor." diyen Lu, ülkesinin egemenlik ve güvenliğini savunmak için ilgili önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.