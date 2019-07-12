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Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: - "ABD'nin Tayvan'daki güçlerle irtibatta olmasını doğru bulmuyoruz. Tayvan'daki ayrılıkçı güçler tarih ve halkın çıkarlarına karşıt tutum takınıyorlar"

BUDAPEŞTE (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Tayvan'a silah satışı kararına ilişkin, ''ABD'nin Tayvan'daki güçlerle irtibatta olmasını doğru bulmuyoruz. Tayvan'daki ayrılıkçı güçler tarih ve halkın çıkarlarına karşıt tutum takınıyorlar.'' dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında ABD'nin Tayvan'a silah satışı kararına tepki gösteren Bakan Vang, ABD yönetiminin Çin'in tüm tepkilerine rağmen Tayvan'a silah satmasının Çin toplumunda büyük hoşnutsuzluğa neden olduğunu söyledi.

ABD'ye bu konuyla ilgili tepkilerini bildirdiklerini ve ABD'nin söz konusu sevkıyatını tehlikeli bulduklarını belirten Vang, ''ABD'nin Tayvan'daki güçlerle irtibatta olmasını doğru bulmuyoruz. Tayvan'daki ayrılıkçı güçler tarih ve halkın çıkarlarına karşıt tutum takınıyorlar. Bu tür faaliyetlerin sonu fiyaskodan başka bir şey olamaz.'' diye konuştu.

Tayvan konusunun Çin'in iç meselesi olduğunu, buna uluslararası ya da herhangi bir dış gücün müdahale edemeyeceğini kaydeden Vang, ''Çin'in tekrar birleşmesinin önünde hiç kimse duramaz. ABD'ye 'tek Çin' politikasına saygı duyması çağrısı yapıyoruz. ABD'ye Tavyan'daki bağımsızlık yanlılarına yanlış mesaj yollanmaması ve iki başkan arasında varılan mutabakata uyması çağrısı yaptık. Tayvan konusunda ateşle oynamasınlar. Eğer ABD tarafı ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir problem yaratmak isterse bu adımlarının neticesi kendilerini olumsuz etkiler.'' ifadelerini kullandı.

Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) salı günü ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiğine ilişkin Kongre'yi bilgilendirmişti.

Tayvan'ın 2,2 milyar dolar karşılığında 108 M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülen silah paketinde ayrıca çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu kaydediliyor.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongre'nin 30 gün içinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. ABD'nin 30 günün sonunda Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.

ABD tarafı, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı ve bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğini savunuyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Macaristan Tayvan

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