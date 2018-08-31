Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Yayın Holding'in Gazete Habertürk'ün kapanmasından sonra küçülmeyi diğer yayın organlarında da sürdürme kararı aldığı iddia ediliyordu. Reklam gelirlerindeki azalma ve inanılmaz boyutlara ulaşan baskı maliyetleri nedeniyle peş peşe radikal kararlar alan Ciner Medya Grubu, yüzlerce kişilik tenkisata rağmen bugün de birçok önemli servisi kapatma kararı aldı.

SHOW MAGAZİN SERVİSİNİN İPİ ÇEKİLDİ

Medyaradar’ın haberine göre; Show TV’nin magazin servisi lağvedildi. Tüm ekibe çıkış verileceği, Ömür Sabancuoğlu’nun yaptığı magazin programının ise dış yapım olarak devam edeceği öğrenildi.

Ayrıca Bloomberg, Habertürk TV, Show TV ve Habertürk TV’de de çıkışların pazartesiden itibaren tebliğ edilmesi bekleniyor.

Show TV’de haber, magazin ve program bölümlerinde yapılacak tenkisatın 30 kişiyi bulacağı düşünülüyor.

EKONOMİ KANALLARI TOPUN AĞZINDA

Döviz haberleri yüzünden hükümete yakın medyanın hedefinde olan Bloomberg HT’nin bundan böyle 12 saat canlı yayın yapacağı, kalan sürede ise ABD Bloomberg belgesellerini yayımlayacağı da gelen haberler arasında. Grubun en güçlü ekonomi kanalında çıkarılması beklenen kişi sayısı ise en az 75.