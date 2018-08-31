Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Yayın Holding'in Gazete Habertürk'ün kapanmasından sonra küçülmeyi diğer yayın organlarında da sürdürme kararı aldığı iddia ediliyordu. Reklam gelirlerindeki azalma ve inanılmaz boyutlara ulaşan baskı maliyetleri nedeniyle peş peşe radikal kararlar alan Ciner Medya Grubu, yüzlerce kişilik tenkisata rağmen bugün de birçok önemli servisi kapatma kararı aldı.
Medyaradar’ın haberine göre; Show TV’nin magazin servisi lağvedildi. Tüm ekibe çıkış verileceği, Ömür Sabancuoğlu’nun yaptığı magazin programının ise dış yapım olarak devam edeceği öğrenildi.
Ayrıca Bloomberg, Habertürk TV, Show TV ve Habertürk TV’de de çıkışların pazartesiden itibaren tebliğ edilmesi bekleniyor.
Show TV’de haber, magazin ve program bölümlerinde yapılacak tenkisatın 30 kişiyi bulacağı düşünülüyor.
Döviz haberleri yüzünden hükümete yakın medyanın hedefinde olan Bloomberg HT’nin bundan böyle 12 saat canlı yayın yapacağı, kalan sürede ise ABD Bloomberg belgesellerini yayımlayacağı da gelen haberler arasında. Grubun en güçlü ekonomi kanalında çıkarılması beklenen kişi sayısı ise en az 75.
Ayrıca Ciner Medya’nın bir diğer ekonomi kanalı BusinessHT’nin ise kapanması gündemde. Kanalın belli bir süre pasife çekileceği son kararın ise önümüzdeki hafta verileceği öğrenildi.
Bir diğer bilgiye göre ise; bugün grupla yollarını ayıran ilk isim Habertürk.com.tr ekonomi müdürü Eren Güler oldu.
Uzun yıllar boyunca Hürriyet.com.tr’de ekonomi müdürlüğü yapan Güler, daha sonra Habertürk.com.tr’ye aynı pozisyonda geçiş yapmıştı.
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